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Прокуратура через суд вимагає зберегти будівлю на Андріївському узвозі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Прокуратура через суд вимагає зберегти будівлю на Андріївському узвозі
Доступ до будівлі обмежений, фасади закриті банером, будинок перебуває у вкрай занедбаному стан
фото: пресслужба прокуратура

Будинок на Андріївському узвозі побудований у 1870-х роках, розташований у заповідно-охоронній зоні Центрального історичного ареалу Києва

Подільська окружна прокуратура міста Києва подала до Київського окружного адміністративного суду позов до Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації з вимогою зобов'язати вжити заходів, необхідних для внесення будинку №26 на Андріївському узвозі до переліку об'єктів культурної спадщини Києва. Про це повідомляє пресслужба  Київської міської прокуратури.

«Для цього прокурори просять зобов’язати Департамент оформити Картку виявлення об'єкта культурної спадщини, розглянути її задля подальшого прийняття рішення про надання будівлі статусу об'єкту культурної спадщини», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, будинок на Андріївському узвозі побудований у 1870-х роках, розташований у заповідно-охоронній зоні Центрального історичного ареалу Києва, входить до історико-культурного середовища Андріївського узвозу.

«На сьогодні доступ до будівлі обмежений, фасади закриті банером, будинок перебуває у вкрай занедбаному стані. Зважаючи на виняткову оригінальність архітектурного стилю, цей об’єкт має беззаперечну культурну цінність», – ідеться в повідомленні.

Будівля на Андрієвському узвозі раніше була будинком Всеволода Тарнавського, створеного на замовлення. Декор мав у собі елементи стилю бароко та ренесансу. Нині будівля входить до історико-культурного середовища Андріївського узвозу та є частиною заповідно-охоронної зони Софії Київської та Андріївської церкви.

Двічі будівлю намагалися зруйнувати – у 2022 та 2023 році. Тоді на території будівлі розпочиналися будівельні роботи, які вдалося зупинити завдяки активістам та правоохоронним органам.

Водночас у прокуратурі заявляють, що попри це, Департамент охорони культурної спадщини тривалий час бездіяльний.

Нагадаємо, Київрада ініціює викуп земельних ділянок, які увійшли до заказника «Протасів яр».

Теги: прокуратура Київрада прокурор будинок

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