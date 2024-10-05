Президент Аргентини взяв промову для виступу в ООН з відомого серіалу

Вигаданий президент США у фільмі виголошує перед своїми соратниками практично ті ж тези

Президента Аргентини Хав’єра Мілея звинуватили в плагіаті фрагменту його нещодавньої промови на Генеральній асамблеї ООН з політичної драми «Західне крило» (The West Wing), пише The Guardian.

«Це виглядає як вигадка, але це правда», – повідомила в п'ятницю ліва буенос-айреська газета Página 12, стверджуючи, що Мілей слово в слово скопіював монолог вигаданого президента телесеріалу Джосаї «Джеда» Бартлета.

Підозри щодо виступу Мілея з'явилися цього тижня, коли політичний оглядач Карлос Паньї звернув увагу на «надзвичайну» схожість між частиною промови президента і словами, виголошеними Бартлетом у виконанні Мартіна Шина 21 рік тому.

«Невже ніхто більше не помітив?», – написав Паньї в газеті La Nación, перед тим, як навести розшифровки виступів обох чоловіків.

Звертаючись до світових лідерів 24 вересня, лідер аргентинських лібертаріанців сказав: «Ми віримо в захист життя кожного. Ми віримо в захист власності кожного. Ми віримо в свободу слова для всіх. Ми віримо у свободу віросповідання для кожного. Ми віримо у свободу торгівлі для всіх... І оскільки в наш час те, що відбувається в одній країні, швидко має вплив на інші, ми віримо, що всі люди повинні жити вільно від тиранії та гноблення, чи то у формі політичного гноблення, економічного рабства або релігійного фанатизму. Ця фундаментальна ідея не повинна бути просто словами – вона має бути підкріплена справами: дипломатичними, економічними та матеріальними».

У 15-й серії четвертого сезону Вашингтонської драми Бартлет говорить своїм співробітникам: «Ми за свободу слова всюди. Ми за свободу віросповідання скрізь. Ми за свободу навчання... для всіх. І оскільки в наш час ви можете зробити бомбу у своїй країні і привезти її в мою країну, те, що відбувається у вашій країні, дуже сильно стосується і мене. І тому ми виступаємо за свободу від тиранії, де б вона не була, чи то під виглядом політичного гноблення ... чи економічного рабства ... чи релігійного фанатизму ... Ця найфундаментальніша ідея не може бути досягнута лише нашою підтримкою. Вона повинна бути зустрінута нашою силою: дипломатичною, економічною, матеріальною».

Подібність між цими двома промовами викликала жваві обговорення серед аргентинців. ЗМІ пишуть, що промову для аргентинського лідера писав головний стратег Мілея Сантьяго Капуто, який є фанатом серіалу і передивлявся «Західне крило» «від семи до дев'яти разів».

«Західне крило» (англ. The West Wing) – американський телесеріал, створений Аароном Соркіним, прем'єра відбулася на телеканалі NBC в 1999-2006 роках. За цей час було знято сім сезонів. У центрі сюжету – робота вигаданої адміністрації президента США від партії демократів Джозайї Бартлета, якого зіграв Мартін Шин.

Багато оглядачів побачили іронію в тому, що Мілей – непередбачуваний правий політик, який має зв'язки з Дональдом Трампом, Ілоном Маском, Жаїром Болсонару і Віктором Орбаном, копіює вигаданого президента-демократа, відомого своєю виваженою адміністрацією і прогресивною політикою.

Але, схоже, політики всіх мастей неодноразово шукали натхнення в серіалі, який отримав «Еммі». Колишня прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей зіткнулася з подібними звинуваченнями під час конференції Консервативної партії у 2017 році, хоча Даунінг-стріт заявила, що «не було жодного питання про плагіат», і заперечила, що «Західне крило» був улюбленим серіалом політикині.

У 2020 році австралійський репортер, який спостерігав за «Західним крилом», помітив, що у промові лейбориста Вілла Фаулза виразно відчувався відгомін Бартлета.

«Було кілька фраз, які кинулися мені в очі як дуже знайомі... [і] звичайно, коли я співставив їх, то зрозумів, що мені не здалося», – згадував пізніше журналіст Джеймс Талія.

Фаулз зізнавався, що є «палким шанувальником Західного крила» і віддав «несвідому данину поваги» сценаристові Аарону Соркіну, якого він вважає «одним з найкращих політичних спічрайтерів, яких ми коли-небудь бачили».

Бартлет не єдиний вигаданий президент США, чиї слова стали об'єктом піратства. У розпал пандемії коронавірусу аргентинський політик Алехандро Торрес намагався підняти дух виборців словами Томаса Уітмора, вигаданого президента, якого зіграв Білл Пуллман у фільмі про вторгнення прибульців «День незалежності» 1996 року.

У 2017 році мексиканського політика Мігеля Анхеля Коваррубіаса звинуватили у крадіжці слів Френка Андервуда, президента-макіавеллі, якого зіграв Кевін Спейсі в серіалі Netflix «Картковий будинок». Коваррубіас заперечував плагіат і стверджував, що це була навмисна тактика, щоб спровокувати інтерес.

П'ятьма роками раніше слова президента Ендрю Шепарда, якого зіграв Майкл Дуглас у романтичній комедії 1995 року «Американський президент», так само були привласнені реальним політиком.

«Дідько!», – збентежено написав у Твіттері австралієць Ентоні Альбанезе, тодішній міністр кабінету міністрів, після того, як його закликали вилучити репліки Шепарда.

Раніше прокуратура Венесуели видала ордер на арешт президента Аргентини Хав'єра Мілея.

Минулого тижня аргентинське МЗС закликало прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) ініціювати видачу ордера на арешт президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Відомство зазначило, що причиною цього стали дії Мадуро, які можна розглядати як злочини проти людяності.

До слова, у Домініканській республіці затримали другий літак президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Повітряне судно Dassault Falcon 2000 перебуває в аеропорту Ігуеро.За даними бази Jetphotos, літак Мадуро здійснив лише один рейс у вересні 2019 року. Тоді повітряне судно здійснило рейс на Мальту, яка на той час була союзником Венесуели. Більше жодних записів про цей літак із реєстраційним номером YV-3360 у платформах відстеження рейсів не з'являлося.