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Який вигляд має найдешевша квартира в Києві з душовою кабінкою на кухні (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Який вигляд має найдешевша квартира в Києві з душовою кабінкою на кухні (фото)
Власники хотіли вмістити в квартирі все найпотрібніше, тому душ зробили в кімнаті
фото: olx.ua

Вартість квартир у Солом'янському районі $20,5 тиc.

У Києві продають маленьку квартиру площею всього 13 квадратів. Власники хотіли вмістити там все найпотрібніше, тому душ зробили в спальні.

У Києві виставлена на продаж квартира площею 13 кв. м. Її ціна $20,5 тиc. Про свідчать дані оголошення з OLX.

Який вигляд має найдешевша квартира в Києві з душовою кабінкою на кухні (фото) фото 1

Крихітна квартира розташована в хрущовці. Власники маленького помешкання проявили креативність, і зуміли розмістити на 13 квадратах кухню, спальне місце та душову кабінку. Щоправда остання розміщена посеред житлової кімнати.

Який вигляд має найдешевша квартира в Києві з душовою кабінкою на кухні (фото) фото 2

Як зазначається, квартира продається у Солом'янському районі на третьому поверсі п'ятиповерхівки за адресою вул. Новопольовій, 99-а.

Який вигляд має найдешевша квартира в Києві з душовою кабінкою на кухні (фото) фото 3

«Площа 13/8,4/3 кв.м. У житловому стані, склопакети, санвузол роздільний, душова кабіна. Неподалік будинку платформа електрички Київ-Волинський. Метро Вокзальна в 10 хвилинах їзди. Автобусні зупинки, на відстані 500 метрів: дитячий садок, дитячий майданчик, школа» , – йдеться в оголошенні.

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Неподалік від будинку є платформа електрички Київ-Волинський. Станція метро «Вокзальна» за 10 хв їзди.

Раніше повідомлялося, що у Києві на вторинному ринку можна придбати квартиру без ремонту в середньому за $36 100$. За житло із ремонтом доведеться викласти  до $40 тис. Для прикладу однокімнатна квартира в Деснянському районі в середньому коштує без ремонту $36 100, з ремонтом – $40 000, а в Печерському $116 200 без ремонту і $129 500 з ремонтом.

 

Теги: Київ нерухомість квартира житло

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