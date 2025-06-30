Скільки коштує полуниця, черешня, абрикоси й персики. Огляд цін

На столичних прилавках вже є всі літні фрукти та ягоди

Мережа «Сільпо» дивує ціною на закарпатську черешню «Коник»: кіло ягід коштує 590 грн

В останній день червня, незважаючи на складні погодні умови цього року, прилавки столичних супермаркетів та ринків заповнені різноманіттям фруктів та ягід, проте їхні ціни продовжують «кусатися». Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Зокрема полуниця, сезон якої добігає кінця, коштує від 135 до 175 грн за кіло.

Полуниця на вуличних розкладках у столиці фото: glavcom.ua

Полуниця з Одещини коштує 165 грн за кіло фото: glavcom.ua

Ранні сорти черешні вже відійшли, але ягода на прилавках є. На вуличних розкладках вона коштує від 145 до 200 грн.

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Ціни на черешню у Києві в останній день червня фото: glavcom.ua

Не обійшлося і без цін, які дивують: у мережі «Сільпо» закарпатська черешня «Коник» коштує 590 грн за кіло.

Кілограм черешні із Закарпаття коштує 590 грн фото: glavcom.ua

Абрикоси можна знайти в супермаркетах за ціною від 113 грн до 129 грн за кілограм.

Абрикоси у супермаркеті «Сільпо» фото: glavcom.ua

Абрикоси у мережі «Екомаркет» фото: glavcom.ua

Персики на вуличних розкладках пропонують по ціні від 160 до 185 грн.

Персики на вуличній розкладці фото: glavcom.ua

Перша малина поки у невеликій кількості і доволі дорого: 250 гр ягоди коштує 224 грн.

Кілограм малини коштує майже тисячу гривень фото: glavcom.ua

Нагадаємо, ціни на черешню в Києві на початку сезону неприємно дивували споживачів, сягаючи 300–650 грн за кілограм. Таке значне подорожчання цьогоріч зумовлене комплексом факторів, що охоплюють як внутрішні, так і зовнішні причини.

На початку червня в Україні стрімко здешевшали ранні овочі – через велику пропозицію товару виробники знижують ціни, щоб утримати покупця. Водночас фрукти та ягоди, навпаки, били рекорди вартості.

Раніше «Главком» повідомляв, що квітневі заморозки 2025 року завдали суттєвої шкоди врожаю абрикосів, персиків та лохини в Україні, що може позначатися на значному підвищення цін на сезонні фрукти.