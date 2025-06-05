Рух транспорту Харківським шосе буде обмежено: схема

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності

У Києві рух транспорту вулицею Харківське шосе 6 червня буде обмежено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Роботи триватимуть з 8:00 до 17:00. Комунальники проводитимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття на ділянці від вул. Володимира Рибака до вул. Тростянецької.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

6 червня обмежуватимуть рух транспорту вулицею Харківське шосе інфографіка «Київавтодор»

Нагадаємо, до 7 червня частково обмежено рух транспорту на ділянці вулиці Остафія Дашкевича у Дніпровському раойні. Також із 4 до 6 червня частково обмежено рух транспорту Кільцевою дорогою.

Раніше повідомлялося, що орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також «Київавтодор» оголосив тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич».