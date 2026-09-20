На фронті загинув колишній бранець Кремля Микола Карпюк

Микола Карпюк став першим політв'язнем в новітній історії України

На фронті загинув український громадський та політичний діяч, співзасновник та начальник штабу УНА-УНСО, політвʼязень Кремля Микола Карпюк. Він поліг у бою із ворогом на Запорізькому напрямку. Як інформує «Главком», про це у соцмережах повідомили член Координаційної Ради Руху опору капітуляції, співзасновник Національно-консервативного руху Юрій Гончаренко та народний депутат України 7-го і 8-го скликань Артур Палатний.

Юрій Гончаренко написав, що вони спілкувалися з Карпюком менше ніж місяць тому щодо деяких подробиць створення УНСО та будували плани на майбутнє.

Микола Карпюк під час пресконференції в Києві, 17 вересня 2019 року фото: УНІАН

«Втрата, яку неможливо виміряти чи описати словами. Людина, яка все життя присвятила Україні, яка ніколи не гналася за славою, грошима чи посадами. Людина, яка витримала катування в російській тюрмі. Яку викрали у 2014, бо розуміли його вагу для національного руху України. Жив і пішов один з найвеличніших воїнів! Пішов в бою, як жив все життя», – ідеться у публікації.

Своєю чергою, Артур Палатний назвав Карпюка людиною незламної волі та справжнім патріотом України, який був його другом.

Колишній політв'язень Микола Карпюк (праворуч) з прапором «Правого сектору» під час акції на Майдані Незалежності в Києві, 19 вересня 2019 року фото: УНІАН

«Микола Андронович присвятив життя боротьбі за Україну. Пройшов революції, роки російського полону та тяжкі випробування, але залишився незламним. Навіть після 60 років він пішов воювати, захищати рідну землю. Бо для нього любов до України була не словами, а справою всього життя», – написав він.

Палатний подякував загиблому воїну за мужність і відданість нашій державі. «Невимовно боляче втрачати таких людей…Спочивай з миром. Світла пам’ять і вічна шана», – резюмував він.

Також на загибель Миколи Карпюка відреагував колишній народний депутат Борислав Береза.

«На фронті, на Запорізькому напрямку, загинув Микола Карпюк. Та людина, яку Росія утримувала у своїх в’язницях і яку вдалося повернути в Україну. Той, хто в 2014 переконав мене «забити» на власний бізнес і зайнятися інформаційним напрямком в Правому секторі. Сильна постать була. Вмів, як переконувати, так і діяти.

В нашій делегації ПАРЄ я особисто займався питанням повернення кількох людей протягом роботи в Асамблеї. І Карпюк був одним із них. Майже у всіх моїх виступах у ПАРЄ я системно згадував Карпюка, а в усіх інтерв’ю західним ЗМІ та на всіх міжнародних зустрічах я озвучував його ім’я. Постійно називав його ім’я на всіх майданчиках і актуалізував це питання під час усіх переговорів. Завданя було зробити так, щоб про нього говорили на міжнародному рівні і щоб це не дало можливості рашистам вбити його.

Коли його витягли з російського полону, то ми зустрілися і він розповів, що один із вертухаїв, який був у охороні Владімірського централу і сам був родом із Луганська, запитав його: «Хто ти такий, що про тебе говорять у Європі, у ПАРЄ?».

Він був дійсно сильною постаттю. А сьогодні мені повідомили, що він загинув. І це ще одна велика втрата для України», – написав Береза.

Звільнений з російського полону Микола Карпюк (у центрі) прямує до київської лікарні «Феофанія» фото з відкритих джерел

Микола Карпюк став першим політв'язнем в новітній історії України. Його затримали фсбшники на українсько-російському кордоні, коли він їхав до Росії домовлятися – як він сам каже, про налагодження стосунків і повернення Криму. Усе це було 17 березня 2014 року. Майдан переміг, Карпюк був заступником керівника популярного «Правого сектору», але за день до того в Криму пройшов «референдум», з якого почалась офіційна анексія півострова Росією.

Карпюка засудили до рекордних 22,5 років ув'язнення за повністю сфабрикованою справою – нібито за участь у першій чеченській війні на стороні військ Джохара Дудаєва. Сам Карпюк до 2014 ніколи в Росії не був. В російських тюрмах він загалом пробув п'ять з половиною років.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув колишній український волейболіст Любомир Бонк. Йому було 36 років.

Також на війні загинув актор Чернігівського обласного молодіжного театру та музикант Костянтин Слободенюк. Захисникові України було 43 роки.