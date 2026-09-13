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На фронті загинув 43-річний актор і музикант Костянтин Слободенюк

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На фронті загинув 43-річний актор і музикант Костянтин Слободенюк
Прощання з Костянтином Слободенюком відбудеться 15 вересня
фото: Департамент культури Чернігівської ОДА

Артист долучився до лав ЗСУ у травні 2024 року

На війні загинув актор Чернігівського обласного молодіжного театру та музикант Костянтин Слободенюк. Захисникові України було 43 роки. Як інформує «Главком», сумну звістку повідомили в Департаменті культури Чернігівської обласної військової адміністрації.

Костянтин Слободенюк долучився до лав ЗСУ у травні 2024 року. До початку служби він працював актором Чернігівського обласного молодіжного театру, а також виступав у Чернігівському обласному філармонійному центрі фестивалів та концертних програм.

На фронті загинув 43-річний актор і музикант Костянтин Слободенюк фото 1

У філармонійному центрі Костянтина згадують як талановитого музиканта й сопілкаря. Він багато років співпрацював з Академічним ансамблем пісні і танцю «Сіверські клейноди» та колективом концертних виконавців.

«Колектив Чернігівського обласного філармонійного центру з глибоким болем висловлює щирі співчуття рідним і близьким талановитого музиканта, сопілкаря та мужнього Захисника України Костянтина Слободенюка. Ми пишаємося багаторічною творчою співпрацею Костянтина з Академічним ансамблем пісні і танцю «Сіверські клейноди» та Колективом концертних виконавців і зберігатимемо вдячність за його вагомий внесок у мистецьке життя нашого центру. Світла пам’ять про воїна-митця назавжди житиме в наших серцях. Вічна слава Герою!» – ідеться у повідомленні філармонійного центру на їхньому офіційному сайті.

На фронті загинув 43-річний актор і музикант Костянтин Слободенюк фото 2

Прощання з Костянтином Слободенюком відбудеться 15 вересня о 12:30 у Катерининській церкві в Чернігові.

Нагадаємо, український  актор Євген Бушмакін, який служив у лавах ЗСУ, загинув на фронті. Бушмакін зіграв ролі у фільмах «Все буде добре» та «День незалежності», режисеркою яких є Антоніна Ноябрьова. А за роль у стрічці «Герой мого часу» актор був номінований на престижну премію «Золота Дзиґа» в категорії «Найкращий актор».

Як писав «Главком», 21 липня помер соліст ТанцТеатру «Життя», заслужений артист України Олександр Гарбарчук. Артист пішов із життя після тривалої боротьби зі складною хворобою – раком шлунку. Олександр Гарбарчук був солістом балету «Життя», з яким Руслана Лижичко виступала на сцені Євробачення у 2004 році з номером «Дикі танці» та здобула перемогу.

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Теги: актор музикант фронт смерть Чернігів

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