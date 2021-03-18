Два тижні тому ми попереджали, що Київ крокує до «червоної» зони – Марина Порошенко

«Лікарі знову, як і рік тому, падають з ніг від втоми, а в опорних лікарнях катастрофічний брак ліжко-місць»

Лідер команди «Європейської солідарності» у Київраді, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко вважає, що рішення про запровадження локдауну у Києві є вимушеним, але разом з тим і прогнозованим кроком. Про це повідомляється на сайті політсили.

«Зважаючи на те, як центральна українська влада вже рік демонструє всьому світові свою «майстерність» у боротьбі з коронавірусом, іншого результату годі було очікувати, – відзначила Марина Порошенко. – Команда «Європейської солідарності» кілька місяців била на сполох та попереджала, що провали із закупівлею якісних вакцин, відтермінування першої хвилі вакцинації та «рекламування» конкретних гірськолижних курортів представниками Офісу президента (а відповідно – стимулювання додаткового скупчення людей) призведе до лавиноподібного збільшення кількості хворих».

За словами Марини Порошенко, ще два тижні тому вона підкреслювала, що динаміка розповсюдження хвороби (особливо з урахуванням швидкого поширення «британського» штаму) потребує негайної реакції центральної влади. І що її відсутність може призвести до того, що частина областей України та місто Київ перейдуть до «червоної карантинної зони».

«Натомість єдиною реакцією на збільшення кількості хворих стали записи піар-відео, якими «лікували» протягом останніх тижнів українців «слуги народу». Досі не зрозуміло, коли надійдуть і чи надійдуть в Україну нові партії вакцини, якою ця вакцина буде і чи вистачить її для вакцинування населення», – підкреслила політик.

«Лікарі знову, як і рік тому, падають з ніг від втоми, а в опорних лікарнях катастрофічний брак ліжко-місць. Натомість всі рішення, які потребують швидкої й ефективної реакції, Банкова переклала на плечі місцевої влади, а сама зняла з себе будь-яку, в тому числі і моральну, відповідальність за нові сотні смертей», – додала Порошенко.

Як повідомлялось раніше, в ефірі «Громадського радіо» Марина Порошенко попереджала, що наприкінці березня Київ може увійти до «червоної зони» та вимагала від президента та Кабінету міністрів швидкої реакції на різке збільшення хворих на коронавірус.

У зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці Київ запроваджує суворі карантинні обмеження з 20 березня. Обмеження будуть діяти три тижні – до 9 квітня.

У Києві буде заборонено робота закладів культури, а також будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали.

Через посилення карантину в Києві громадський транспорт в українській столиці буде працювати за звичайним графіком, але з обмеженнями.