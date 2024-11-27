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У Києві курсуватимуть два нових маршрути автобусів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Києві курсуватимуть два нових маршрути автобусів
Автобуси цих маршрутів працюватимуть у режимі дослідження пасажиропотоку
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Автобуси нових маршрутів працюватимуть у режимі дослідження пасажиропотоку

З 1 грудня у Києві з'являться нові автобусні маршрути, що курсуватимуть Подільським мостовим переходом з Троєщини та Воскресенки. Про це повідомляє Київська міська рада.

Нові маршрути:

  • Маршрут № 110 курсуватиме від вул. Милославської до ст. м. «Площа Українських Героїв»
  • Маршрут № 112 – від вул. Івана Микитенка до ст. м. «Лук’янівська».

«Автобуси цих маршрутів працюватимуть у режимі дослідження пасажиропотоку. У Департаменті наголошують, що маршрут № 110 повністю дублює схему руху автобусного маршруту № 61, відтак робота останнього буде призупинена», – йдеться у повідомленні.

Автобуси № 110 рухатимуться:

Вул. Радунська (поблизу з перехрестям із вул. Милославською) – вул. Градинська – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського – вул. Рональда Рейгана – просп. Романа Шухевича – вул. Миколи Кибальчича – просп. Воскресенський – вул. Івана Микитенка – вул. Райдужна – вул. Петра Вершигори – підʼїзна дорога до Подільського мостового переходу – Подільський мостовий перехід – вул. Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вул. Набережно-Хрещатицька – Боричів узвіз – Володимирський узвіз – Європейська площа – вул. Хрещатик – вул. Велика Васильківська – ст. м. «Площа Українських Героїв».

Схема автобусного маршруту № 110
Схема автобусного маршруту № 110

Автобуси № 112 курсуватимуть:

Вул. Івана Микитенка – вул. Остафія Дашкевича – вул. Едуарда Вільде – вул. Ірини Бекешкіної – вул. Миколи Кибальчича – просп. Воскресенський – вул. Івана Микитенка – вул. Райдужна – вул. Петра Вершигори – підʼїзна дорога до Подільського мостового переходу – Подільський мостовий перехід – вул. Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Нижній Вал – вул. Глибочицька – вул. Юрія Іллєнка – вул. Дегтярівська – ст. м. «Лукʼянівська».

Схема автобусного маршруту № 112
Схема автобусного маршруту № 112

Нагадаємо, що Подільський міст буде відкрито для руху легкових авто на початку грудня. За словами мера Києва Віталія Кличка, 1 грудня буде дозволено рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування. Зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.

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Теги: Київ громадський транспорт транспорт

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