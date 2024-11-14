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Правоохоронці ліквідували схеми ухилення від мобілізації в п’ятьох областях

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Правоохоронці ліквідували схеми ухилення від мобілізації в п’ятьох областях
Організатори корупційних схем отримали підозри
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Зловмисників було викрито в Одеській, Донецькій, Черкаській, Хмельницькій та Чернігівській областях

Правоохоронці ліквідували чергові схеми ухилення від мобілізації, у яких були залучені представники територіальних центрів комплектування. Організаторам протиправних дій було повідомлено про підозру. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Одещина

Уповноважений з антикорупційної діяльності одного з державних підприємств області та його спільник обіцяли військовозобов’язаному за $17 тис. «розв'язати питання» про зняття його з військового обліку. За ці кошти вони мали через знайомих лікарів оформити фіктивну документацію, що призвело б до прийняття МСЕК рішення про визнання військовослужбовця непридатним до служби та надання статусу особи з інвалідністю другої групи.

Донеччина

Посадовець Краматорського районного ТЦК Донеччини вимагав $3 тис. від військовозобов’язаного, який прийшов для уточнення облікових даних та отримання бронювання. Гроші призначалися за оформлення документів про надання відстрочки від мобілізації. У разі відмови – підозрюваний погрожував негайним направленням до зони бойових дій.

Черкащина

Житель Черкас пропонував чоловікам призовного віку «допомогу» у виготовленні медичних документів та встановленні діагнозу, який є підставою для виключення з військового обліку. Грошова винагорода становила $5 тис.

Хмельниччина

У Хмельницькій області посадовець районного ТЦК вимагав гроші у військовозобов’язаного, який прийшов для оновлення даних. $2 тис. – вартість «розв'язання питання» щодо його постановки на військовий облік та подальший непризов на військову службу під час мобілізації, як особи, яка має обмеження через стан здоров’я.

Чернігівщина

Депутатка міської ради у Чернігівській області сприяла ухилянтам отримати відстрочку від мобілізації, організовуючи фіктивний вступ до коледжу. Підозрювана зареєструвала «вступника», який отримав довідку для ТЦК.

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Організатори корупційних схем отримали підозри
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, у рамках розслідування зловживань під час отримання інвалідності правоохоронці проводять обшуки у медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК), лікарських установах та обласних прокуратурах різних регіонів України.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику одного з управлінь Державної податкової служби у Житомирській області, який два роки незаконно отримував середньомісячну зарплату. Посадовець уклав контракт з добровольчим формуванням Дніпровської міської територіальної громади у червні 2022 року, але на службу так і не з’явився. Проте, це дало йому можливість звільнитись від виконання посадових обов’язків та залишитись у рідному місті. Два роки податківець практично не покидав межі свого дому, але отримав 700 тис. грн зарплати в податковій.

До слова, один із директорів департаменту міністерства оборони України отримав підозру у зловживанні службовим становищем.

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Теги: Офіс Генерального прокурора ухилянти корупція в Україні ТЦК

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