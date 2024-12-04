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Блінкен закликав Україну ухвалити «важкі рішення» щодо мобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Блінкен закликав Україну ухвалити «важкі рішення» щодо мобілізації
Адміністрація Байдена тисне на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років
фото з відкритих джерел

Як наголосив державний секретар США, питання мобілізації є критично важливим

Україна має прийняти «важкі рішення» про подальшу мобілізацію військ. Про це заявив на брифінгу державний секретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з міністрами закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі, повідомляє «Радіо Свобода».

«Україна має прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, але це необхідні рішення. Ми прагнемо переконатися, що вони (мобілізовані) мають підготовку та необхідне обладнання», – каже він.

Як наголосив Блінкен, питання мобілізації є критично важливим, «тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на фронті мають бути люди, щоб протистояти російській агресії».

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена тисне на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб швидко збільшити свої збройні сили для війни з Росією.

Раніше речник оперативного командування «Захід» Олег Домбровський заявив, що мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років нині не потрібно, попри окремі заклики з боку західних політиків. Наразі нинішнього мобілізаційного ресурсу цілком вистачає.

Як повідомлялося, понад 2 тис. добровольців із 1 жовтня призвалися в обрані військові частини без участі ТЦК.

До слова, чоловіків, які не досягли офіційно встановленого мобілізаційного віку, 18-25 років, планують стимулювати до добровільного вступу до лав ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів. Як повідомили «Главкому» джерела в Генеральному штабі ЗСУ, умови таких контрактів зараз розробляють у Міністерстві оборони.

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Теги: мобілізація Ентоні Блінкен США війна

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