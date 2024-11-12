На Київщині відкрився рух мостом через річку Тетерів (фото)

Міст виконано в один проїзд та з тротуарами по обидві сторони, а будівельні роботи тривали два місяці

Попередній міст був зруйнований внаслідок російського ракетного обстрілу у березні 2022 року

На Київщині відкрився рух тимчасовим мостом по новій вісі через річку Тетерів поблизу одного з сіл, що на межі Вишгородського та Бучанського районів. Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

«На Київщині відкрили рух тимчасовим мостом по новій вісі через річку Тетерів поблизу одного з сіл, що на межі Вишгородського та Бучанського районів», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що попередній міст був зруйнований внаслідок російського ракетного обстрілу у березні 2022 року, пізніше його капітально відновлять.

А поки, аби мешканці громади не втрачали час для об’їзду, то місцева влада облаштувала тимчасову переправу довжиною майже 56 метрів.

В ОВА уточнили, що міст виконано в один проїзд та з тротуарами по обидві сторони, а будівельні роботи тривали два місяці.

Тим часом, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто може бути відкритим за кілька тижнів.