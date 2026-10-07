Майже 90% родин, які мають дітей з інвалідністю, планують залишатися взимку у Києві

Марина Хонда (у центрі) під час зустрічі з Мережею батьківських організацій та ГО «Бачити серцем»

Для родин у складних життєвих обставинах у столиці працює лінія підтримки «Київ поруч»

Близько 90% київських родин, які виховують дітей з інвалідністю, не планують виїжджати зі столиці на зимовий період. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, інформує «Главком».

За словами Хонди, для таких дітей зміна звичного середовища, нове приміщення та чужі люди є додатковим стресом, тому більшість сімей залишатимуться вдома навіть у разі складних умов.

Водночас посадовиця визнала проблеми з обліком таких киян. Чотири місяці верифікації показали, що міська система, на жаль, «не побачила» частину родин, які потребують допомоги. Через це у КМДА наразі розробляють новий підхід, щоб заздалегідь оцінити їхні потреби та підготувати підтримку на зиму.

Також опитування, проведене Мережею батьківських організацій серед 100 родин, виявило брак інформації про міські соцпослуги. Зокрема, про комунальну послугу тимчасового відпочинку для батьків знають лише 20% опитаних, а скористалася нею наразі тільки 51 дитина.

За словами Хонди, вартість послуги на одну дитину складає приблизно 1,5 тис. грн на добу.

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Для родин у складних життєвих обставинах у столиці працює лінія підтримки «Київ поруч» за номером: (044) 500-75-82.

Раніше заступниця голови КМДА Марина Хонда радила киянам, які мають таку можливість, заздалегідь підготувати план дій на зиму та розглянути виїзд за місто чи до родичів в інші регіони. За словами чиновниці, підготовка до складного опалювального сезону – це спільна відповідальність влади та самих містян, адже місто з чотиримільйонним населенням не зможе централізовано забезпечити альтернативним житлом кожного.

Марина Хонда повідомила, що у разі тривалого блекауту чи відсутності опалення частина малозахищених киян, які відмовляться від тимчасового переселення, отримають спеціальні «теплі набори». Наразі орієнтовно визначена потреба у 31 тис. таких пакунків.