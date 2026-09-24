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Комбінований удар по столиці: прокуратура уточнила вік загиблих та показала наслідки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Комбінований удар по столиці: прокуратура уточнила вік загиблих та показала наслідки
На одній з парковок димлять пошкоджені автівки
фото: Київська міська прокуратура

Наслідки чергового воєнного злочину РФ зафіксовано у чотирьох районах столиці: Дніпровському, Дарницькому, Подільському та Солом’янському

Унаслідок нічної комбінованої атаки російських окупантів у ніч на 24 вересня 2026 року уу Києві загинули двоє людей, ще восьмеро отримали поранення. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує «Главком».

За даними правоохоронців, жертвами ворожого обстрілу стали 57-річна жінка у Подільському районі та 65-річний чоловік у Солом’янському.

Наслідки чергового воєнного злочину РФ зафіксовано у чотирьох районах столиці: Дніпровському, Дарницькому, Подільському та Солом’янському.

У місті пошкоджено:

  • вікна пологового будинку та сусідніх багатоповерхівок;
  • де'вять приватних будинків;
  • два поштові відділення;
  • понад 30 автомобілів;
  • офісні будівлі приватних підприємств.

У прокуратурі окремо уточнили, що серед пацієнток та медичного персоналу пологового будинку потерпілих немає.

Пошкоджена обстрілом будівля
Пошкоджена обстрілом будівля
фото: Київська міська прокуратура
Комбінований удар по столиці: прокуратура уточнила вік загиблих та показала наслідки фото 1
фото: Національна поліція України
Комбінований удар по столиці: прокуратура уточнила вік загиблих та показала наслідки фото 2
фото: Національна поліція України
Вибито вікно в ординаторській у пологовому будинку Подільського району
Вибито вікно в ординаторській у пологовому будинку Подільського району
фото: Київська міська прокуратура
Засипаний склом кабінет у пологовому будинку
Засипаний склом кабінет у пологовому будинку
фото: Київська міська прокуратура
Наслідки атаки у приватному секторі столиці
Наслідки атаки у приватному секторі столиці
фото: Київська міська прокуратура

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Слідчі дії проводять співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

,Нагадаємо, у ніч проти 24 вересня російські війська масовано атакували Київ. Унаслідок удару двоє людей загинули, щонайменше вісім постраждали. Руйнування та пожежі зафіксовано у Солом'янському, Подільському та Дніпровському районах столиці.

Теги: Київ обстріл

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