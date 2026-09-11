Київ скликав екстрену комісію через випадок сказу в одному з районів столиці

У Святошинському районі у кота підтвердили небезпечне інфекційне захворювання

У Святошинському районі Києва зафіксували випадок сказу у кота. Через це в столиці скликали засідання Київської міської надзвичайної протиепізоотичної комісії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Головного управління Держпродспоживслужби в Києві.

Комісія розглянула заходи для локалізації осередку захворювання у Святошинському районі та недопущення поширення сказу на інші частини столиці. Окремо визначили порядок взаємодії ветеринарних і медичних служб, районних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Також на засіданні обговорили організацію профілактичних щеплень тварин. Держпродспоживслужба нагадує власникам домашніх тварин про необхідність щорічної вакцинації проти сказу.

Сказ є особливо небезпечним вірусним захворюванням, яке уражає нервову систему тварин і людей. Зараження можливе через укус або потрапляння слини інфікованої тварини на пошкоджену шкіру чи слизові оболонки.

Після появи симптомів сказ практично невиліковний і закінчується смертю. Водночас захворювання можна попередити, якщо після можливого контакту вчасно звернутися по медичну допомогу та пройти антирабічну профілактику.

Фахівці радять у разі укусу або подряпини від тварини негайно промити рану водою з милом протягом 15 хвилин та звернутися до травмпункту. Відкладати звернення до лікаря не можна.

Власникам котів і собак також рекомендують перевірити термін дії щеплення своїх тварин. Держпродспоживслужба наголошує, що вакцинація є основним способом запобігти поширенню сказу серед домашніх тварин і людей.

Варто нагадати, що у Львові через підтверджений випадок сказу у кота з 7 серпня запроваджували карантинні обмеження. Зазначається, що карантинні обмеження діяли у п'ятикілометровій зоні навколо місця, де виявили хвору тварину.