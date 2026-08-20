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Списки на переміщення. Заступниця Кличка пояснила, куди їхатимуть малозахищені жителі у випадку жорстких блекаутів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Списки на переміщення. Заступниця Кличка пояснила, куди їхатимуть малозахищені жителі у випадку жорстких блекаутів
Евакуація до місць для тимчасового розміщення людей старшого віку у Києві. Січень 2026 року
фото: Марина Хонда/Facebook

Марина Хонда: Департамент соціальної та ветеранської політики курує 25 установ, 10 із них є закладами стаціонарного догляду, де цілодобово проживають близько 2,5 тис. людей

Київ готується до різних сценаріїв цієї зими: у разі сильних блекаутів самотніх літніх людей та дітей з інвалідністю вивозитимуть до пансіонатів, соццентрів та лікарень. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За словами заступниці Віталія Кличка, силою нікого з міста не вивозитимуть. Минулої зими понад 3 тисячі людей відмовилися від переїзду – навіть коли для них уже знайшли транспорт і підготували місця.

«Ми не можемо просто сказати людині: «Ми вирішили за вас, ви їдете». Тому зараз заздалегідь з'ясовуємо: чи є родичі, до яких можна переїхати, чи людина готова вирушити до наших закладів», – зазначила Хонда.

Універсальних притулків для всіх не буде – усе залежить від потреб людини. У разі кризи людей розміщуватимуть у:

  • міські геріатричні пансіонати та приватні заклади-партнери;
  • соціальні та реабілітаційні центри;
  • медичні установи або спеціально облаштовані приміщення.

«Для того, щоб розгорнути додаткові місця для переміщення, нам треба завчасно закупити ліжка, ковдри, подушки, розрахувати продукти харчування хоча б на мінімальний період часу. Тобто це планова робота, до якої треба готуватись», – пояснила чиновниця.

Зараз умови для проживання дітей з інвалідністю та самотніх пенсіонерів уже облаштували у Міському центрі надання соцпослуг, двох реабілітаційних центрах та комунальних пансіонатах. До допомоги долучилися й приватні заклади.

«Ми й надалі працюватимемо з наповненням бази, щоб кожна людина не лишилася в біді», – обіцяє чиновниця.

Марина Хонда також повідомила, що у соцсистемі столиці цілодобово працюють 10 стаціонарних закладів, де живуть близько 2,5 тисячі людей. Найбільші з них уже забезпечили генераторами, автономними котельнями та резервуарами з водою. А на базі двох реабілітаційних центрів створили пункти незламності, кожен з яких може одночасно прийняти до 200 людей.

«Ми не можемо передбачити, якою буде зима і які саме наслідки матимуть можливі атаки. Але ми можемо підготувати систему так, щоб у момент кризи не починати роботу з нуля», – підсумувала заступниця голови КМДА.

Раніше повідомлялося, що паралельно з підготовкою до зими у столиці формують списки для тимчасового переселення маломобільних киян на випадок тривалого блекауту – насамперед туди внесуть самотніх пенсіонерів, людей з інвалідністю та родини з дітьми з інвалідністю.

Заступниця Кличка Марина Хонда повідомила, що у разі тривалого блекауту чи відсутності опалення частина малозахищених киян, які відмовляться від тимчасового переселення, отримають спеціальні «теплі набори». Наразі орієнтовно визначена потреба у 31 тис. таких пакунків.

До слова, у Києві з початком холодів відновить роботу соціальний патруль – мобільна бригада допомагатиме людям, які не мають постійного місця проживання або опинилися у складних життєвих обставинах. 

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Теги: Марина Хонда КМДА опалювальний сезон столиця Київ евакуація

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