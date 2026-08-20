Столиця готується до тривалих блекаутів. Заступниця Кличка дала пораду тим, хто не потрапить у списки на переміщення

Марина Хонда: Очевидно, що місто з населенням у 4 млн людей не може централізовано забезпечити кожного альтернативним житлом

Заступниця голови КМДА Марина Хонда радить киянам, які мають таку можливість, заздалегідь підготувати план дій на зиму та розглянути виїзд за місто чи до родичів в інші регіони. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Главкому».

За словами чиновниці, підготовка до складного опалювального сезону – це спільна відповідальність влади та самих містян, адже місто з чотиримільйонним населенням не зможе централізовано забезпечити альтернативним житлом кожного.

«Я б радила кожному подумати про альтернативний варіант на зиму, якщо така можливість є. Ми не можемо передбачити, якими будуть наступні атаки Росії і яких масштабів вони досягнуть. Маємо готуватися до найскладнішого», – наголосила Хонда.

Заступниця Кличка підкреслила, що масової чи організованої евакуації мешканців столиці до інших областей не планується.

«Йдеться насамперед про адресну допомогу та, за необхідності, тимчасове переміщення людей, які через вік, стан здоров’я чи життєві обставини можуть не впоратися самостійно з тривалим періодом без базових комунальних послуг», – пояснила вона.

Місто зосередиться на адресній допомозі тим, хто не в змозі подбати про себе

самостійно:самотнім людям похилого віку;

маломобільним киянам;

людям, які потребують постійного стороннього догляду;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Посадовиця зауважила, що рішення про переміщення в кожному конкретному випадку ухвалюватиме сама людина або її законні представники – примусово нікого вивозити не будуть. Та досвід минулої зими показав, що більшість містян воліють залишатися у власних домівках, отримуючи додаткову допомогу від соціальних працівників та іншу необхідну підтримку.

«Ми живемо в умовах воєнного стану, війна триває. Тому кожен із нас має заздалегідь подумати про власний план дій, а завдання міста – зробити все, щоб люди, які не можуть самостійно подбати про себе, не залишилися без допомоги», – додала заступниця голови КМДА.

Наразі у соціальній системі Києва працює понад тисяча соцпрацівників, які опікуються 26 тисячами людей. У разі масштабних відключень місто планує залучати волонтерів та громадські організації, аби розподілити навантаження.

Крім того, підготовка до зими ведеться спільно з державою – на постійній основі проходять координаційні наради за участі керівництва країни та міської влади. Комплексний план стійкості Києва сформований на основі викликів минулої зими і передбачає відновлення та захист енергетичної інфраструктури.

Втім, за словами Хонди, передбачити дії ворога на 100% неможливо. «Ми можемо разом на 100% виконати всі заплановані заходи, підготувати резервне живлення, соціальні заклади, транспорт, запаси та алгоритми дій. Але ми не можемо передбачити, що саме зробить Росія і якою буде ситуація взимку. Масштаби та характер атак по критичній інфраструктурі минулого року були серйозним викликом. Тому зараз ми виходимо з кількох можливих сценаріїв», – підсумувала посадовиця.

Раніше повідомлялося, що паралельно з підготовкою до зими у столиці формують списки для тимчасового переселення маломобільних киян на випадок тривалого блекауту – насамперед туди внесуть самотніх пенсіонерів, людей з інвалідністю та родини з дітьми з інвалідністю.

Заступниця Кличка Марина Хонда повідомила, що у разі тривалого блекауту чи відсутності опалення частина малозахищених киян, які відмовляться від тимчасового переселення, отримають спеціальні «теплі набори». Наразі орієнтовно визначена потреба у 31 тис. таких пакунків.

До слова, у Києві з початком холодів відновить роботу соціальний патруль – мобільна бригада допомагатиме людям, які не мають постійного місця проживання або опинилися у складних життєвих обставинах.