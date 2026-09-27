Київ і Запоріжжя під ударом – троє загиблих, Росія атакувала порт на Одещині: головне за ніч 27 вересня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 27 вересня 2026 року

Ніч на 27 вересня виявилася складною для України: Росія атакувала Київ, Запорізьку область і порт на Одещині біля кордону з Румунією. На Запоріжжі – троє загиблих і четверо поранених. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 27 вересня.

Київ під ударом: дрон влучив в офісну будівлю

У Києві пролунали вибухи – безпілотник влучив в офісну будівлю. Деталі наслідків уточнюються.

Запорізька область під ударом: троє загиблих, четверо поранених

Внаслідок ударів по Запорізькій області загинули щонайменше троє людей. У Комишувасі зруйновано будинок – загинув чоловік, четверо отримали поранення. У Новотаврійському ворог вдарив по автівці, що їхала селом: машина загорілася, загинули чоловік і жінка.

Росія атакувала порт на Одещині біля кордону з Румунією

Ворог завдав удару по порту на Одещині – є постраждалі та руйнування. Удар по об'єкту безпосередньо біля румунського кордону є черговою провокацією з боку Росії.

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