Цими вихідними тимчасово змінять маршрут нічні автобуси № 132-Н

Висадка та посадка пасажирів нічного автобусу на зупинках здійснюється на вимогу

Зміни пов’язані з виконанням дорожніх робіт на вул. Набережно-Рибальській

У ніч із 25 на 26 та у ніч із 26 на 27 вересня внесуть зміни в маршрут автобусів № 132-Н. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Зміни пов’язані з виконанням дорожніх робіт на вул. Набережно-Рибальській у напрямку вул. Набережно-Хрещатицької – на ділянці від вул. Гаванської до з’їзду з Подільського мостового переходу.

Рух автобусів організують:

від ст. м. «Мінська» до вул. Набережно-Рибальської за власним маршрутом, далі – вул. Гаванська – вул. Електриків – вул. Заводська – вул. Межигірська – вул. Набережно-Лугова – вул. Набережно-Хрещатицька – далі за власним маршрутом до залізничного вокзалу «Центральний».

Схема зміненої ділянки автобусного маршруту № 132-Н інфографіка: «Київпастранс»

У КП «Київпастранс» просять пасажирів враховувати зміни під час планування маршрутів.

Нагадаємо, з ночі 10 вересня в Києві почали роботу чотири тимчасові нічні автобусні маршрути для перевезення пасажирів із центрального залізничного вокзалу до житлових масивів столиці. Автобуси курсуватимуть під час комендантської години – з 1:00 до 5:00, зокрема для пасажирів потягів, які прибувають до Києва у цей період. Водночас із житлових масивів до центрального залізничного вокзалу автобуси вирушатимуть раніше – відповідно до графіка та місць посадки. Інтервал руху складатиме орієнтовно 60 хвилин.