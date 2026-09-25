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Цими вихідними тимчасово змінять маршрут нічні автобуси № 132-Н

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Цими вихідними тимчасово змінять маршрут нічні автобуси № 132-Н
Висадка та посадка пасажирів нічного автобусу на зупинках здійснюється на вимогу
фото: Київська транспортна спільнота/Facebook

Зміни пов’язані з виконанням дорожніх робіт на вул. Набережно-Рибальській 

У ніч із 25 на 26 та у ніч із 26 на 27 вересня внесуть зміни в маршрут автобусів № 132-Н. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Зміни пов’язані з виконанням дорожніх робіт на вул. Набережно-Рибальській у напрямку вул. Набережно-Хрещатицької – на ділянці від вул. Гаванської до з’їзду з Подільського мостового переходу.

Рух автобусів організують:

  • від ст. м. «Мінська» до вул. Набережно-Рибальської за власним маршрутом, далі – вул. Гаванська – вул. Електриків – вул. Заводська – вул. Межигірська – вул. Набережно-Лугова – вул. Набережно-Хрещатицька – далі за власним маршрутом до залізничного вокзалу «Центральний».
Схема зміненої ділянки автобусного маршруту № 132-Н
Схема зміненої ділянки автобусного маршруту № 132-Н
інфографіка: «Київпастранс»

У КП «Київпастранс» просять пасажирів враховувати зміни під час планування маршрутів.

Нагадаємо, з ночі 10 вересня в Києві почали роботу чотири тимчасові нічні автобусні маршрути для перевезення пасажирів із центрального залізничного вокзалу до житлових масивів столиці. Автобуси курсуватимуть під час комендантської години – з 1:00 до 5:00, зокрема для пасажирів потягів, які прибувають до Києва у цей період. Водночас із житлових масивів до центрального залізничного вокзалу автобуси вирушатимуть раніше – відповідно до графіка та місць посадки. Інтервал руху складатиме орієнтовно 60 хвилин.

Теги: Київ громадський транспорт

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