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«Теплий набір» на випадок блекауту. Заступниця Кличка розповіла, що отримають малозахищені кияни

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Теплий набір» на випадок блекауту. Заступниця Кличка розповіла, що отримають малозахищені кияни
Видача «Пакунків тепла» у Києві у лютому 2026 року
фото: Юлія Свириденко/Facebook

Марина Хонда: «Зараз ми визначаємо конкретні потреби людей, після чого місто прийматиме різні рішення»

У разі тривалого блекауту чи відсутності опалення частина малозахищених киян, які відмовляться від тимчасового переселення, отримають спеціальні «теплі набори». Наразі орієнтовно визначена потреба у 31 тис. таких пакунків. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За словами заступниці Кличка, зараз столична влада визначає конкретні потреби містян, аби приймати відповідні рішення. Комусь може знадобитися тимчасове переміщення, а комусь буде достатньо допомоги вдома – харчуванням, додатковими візитами соціального працівника чи забезпеченням необхідними речами.

«Якщо людина може безпечно залишатися вдома, місто має створити для цього умови», – наголосила заступниця голови КМДА.

За словами Марини Хонди, склад «теплого набору» формували на основі досвіду минулого року, коли подібну допомогу вже надавали частині жителів лівого берега під час перебоїв із тепло- та електропостачанням.

До складу «теплого набору» входять:

  • павербанк;
  • лампи або ліхтарі;
  • термобілизна;
  • електричні ковдри або спальники;
  • газові пальники;
  • багаторазові грілки.

Наразі профільні служби звіряють списки тих, хто вже отримував такі набори, і тих, хто ще потребуватиме подібних речей у майбутньому. «Ми говоримо про людей, які відмовляться від тимчасового переміщення», – наголосила чиновниця.

Представниця КМДА додала, що крім надання пакунків, у Києві працюють понад 1 тис. соціальних працівників. Вони опікуються людьми, які отримують послуги територіальних центрів: навідуються до них, купують ліки та продукти, готують їжу та здійснюють догляд.

«Підтримка може бути різною: залишити людину вдома, але посилити допомогу, забезпечити її необхідними речами, організувати харчування або транспорт, і лише за необхідності – тимчасово перемістити», – підсумувала Хонда.

Раніше повідомлялося, що паралельно з підготовкою до зими у столиці формують списки для тимчасового переселення маломобільних киян на випадок тривалого блекауту – насамперед туди внесуть самотніх пенсіонерів, людей з інвалідністю та родини з дітьми з інвалідністю.

Заступниця Кличка Марина Хонда повідомила, що бажання у разі необхідності тимчасово переміститися з Києва вже висловили трохи більше ніж 1,2 тис. одиноких людей старшого віку та близько 400 дітей з інвалідністю. 

До слова, у Києві з початком холодів відновить роботу соціальний патруль – мобільна бригада допомагатиме людям, які не мають постійного місця проживання або опинилися у складних життєвих обставинах. 

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Теги: столиця КМДА Марина Хонда опалювальний сезон війна Київ

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