Головна Київ Новини
search button user button menu button

Маніпуляція, яка грає на руку ворогу: аналітики спростували інформацію про евакуацію киян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Маніпуляція, яка грає на руку ворогу: аналітики спростували інформацію про евакуацію киян
фото з відкритих джерел

Ворожа пропаганда намагається створити картинку тотальної енергетичної кризи у столиці України

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростував поширену в ЗМІ інформацію про те, що влада Києва планує евакуювати 3 млн жителів через енергетичну кризу. У Центрі назвали поширену інформацію маніпуляцією, яка грає на руку російській пропаганді.

«З Києва не планують евакуювати 3 млн жителів – це маніпуляція, яка грає на руку російській пропаганді. Видання The New York Times опублікувало матеріал під промовистою назвою «Київ планує загальну евакуацію населення у разі блекауту». Ворожа пропаганда почала активно поширювати матеріал, маніпулюючи його тезами, аби створити картинку тотальної енергетичної кризи у столиці України. Насправді ж все не так погано», – зазначили у Центрі.

Нагадаємо, видання The New York Times опублікувало матеріал «Київ планує загальну евакуацію населення у разі блекауту», в якому голова департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук говорить про те, що система готова до повної евакуації жителів, якщо ситуація буде критичною. Адже без електропостачання у місті не буде також води та каналізації.

Згодом Ткачук, спростовуючи інформацію, поширену в ЗМІ, про те, що Київ нібито планує евакуювати населення. Він заявив, що у столиці все контрольовано і наразі немає причин говорити про надзвичайну ситуацію

Читайте також:

Теги: влада населення пропаганда роман Україна енергетика росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радник голови Офісу президента запропонував план протидії енергетичній кризі, яку намагається зчинити РФ
Банкова повідомила, як здолати «енергетичний геноцид» Росії
Сьогодні, 17:03
Платіть за електроенергію, навіть коли ви застрягли у ліфті. Він швидше поїде, повірте
Нова енергетична реальність України. Дві цифри для порівняння
Сьогодні, 14:14
Наразі російський газ має незначну частку на ринку Європи – 8,5%
Росія програла енергетичну війну
4 листопада, 19:25

Новини

Маніпуляція, яка грає на руку ворогу: аналітики спростували інформацію про евакуацію киян
Маніпуляція, яка грає на руку ворогу: аналітики спростували інформацію про евакуацію киян
Столична влада пояснила, чи є підстави для евакуації киян
Столична влада пояснила, чи є підстави для евакуації киян
Блекаут у Києві. ДТЕК роз'яснив, в якому випадку населенню загрожує евакуація
Блекаут у Києві. ДТЕК роз'яснив, в якому випадку населенню загрожує евакуація
Київ накрило небезпечне метеорологічне явище
Київ накрило небезпечне метеорологічне явище
Кличко розповів, як столиця цьогоріч святкуватиме Новий рік і Різдво
Кличко розповів, як столиця цьогоріч святкуватиме Новий рік і Різдво
Київ не виключає тотальну евакуацію у разі повного відключення електрики – NYT
Київ не виключає тотальну евакуацію у разі повного відключення електрики – NYT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Зеленський натякнув Путіну: Чорноморський флот в українському Криму буде знищено
111K
Що означатиме присутність Путіна на саміті «Великої двадцятки»: позиція Банкової
88K
«Путіну не потрібні українці»: Кличко звернувся до киян через можливий блекаут
76K
Байден назвав головну проблему армії Путіна
70K
Армія Росії має піти. Якими є умови для переговорів між Путіним і Зеленським
59K
Помер воїн, про якого має знати кожен українець

Новини

У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
Вчора, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
Вчора, 07:16
Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
4 листопада, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
4 листопада, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
3 листопада, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту