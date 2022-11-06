Маніпуляція, яка грає на руку ворогу: аналітики спростували інформацію про евакуацію киян

Ворожа пропаганда намагається створити картинку тотальної енергетичної кризи у столиці України

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростував поширену в ЗМІ інформацію про те, що влада Києва планує евакуювати 3 млн жителів через енергетичну кризу. У Центрі назвали поширену інформацію маніпуляцією, яка грає на руку російській пропаганді.

«З Києва не планують евакуювати 3 млн жителів – це маніпуляція, яка грає на руку російській пропаганді. Видання The New York Times опублікувало матеріал під промовистою назвою «Київ планує загальну евакуацію населення у разі блекауту». Ворожа пропаганда почала активно поширювати матеріал, маніпулюючи його тезами, аби створити картинку тотальної енергетичної кризи у столиці України. Насправді ж все не так погано», – зазначили у Центрі.

Нагадаємо, видання The New York Times опублікувало матеріал «Київ планує загальну евакуацію населення у разі блекауту», в якому голова департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук говорить про те, що система готова до повної евакуації жителів, якщо ситуація буде критичною. Адже без електропостачання у місті не буде також води та каналізації.

Згодом Ткачук, спростовуючи інформацію, поширену в ЗМІ, про те, що Київ нібито планує евакуювати населення. Він заявив, що у столиці все контрольовано і наразі немає причин говорити про надзвичайну ситуацію.