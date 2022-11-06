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Столична влада пояснила, чи є підстави для евакуації киян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столична влада пояснила, чи є підстави для евакуації киян
У кожному районі столиці давно існують евакуаційні комісії на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій
фото з відкритих джерел

КМДА напрацьовує різні варіанти реагування у випадку надзвичайних подій

У столиці все контрольовано і наразі немає причин говорити про надзвичайну ситуацію. Про це заявив директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук, спростовуючи інформацію, поширену в ЗМІ, про те, що Київ нібито планує евакуювати населення.

«Система цивільного захисту має бути готова до різних варіантів, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію. Щоб реагувати правильно, ми мусимо мати план на всі можливі випадки», – сказав Ткачук.

За його словами, в рамках підготовки системи цивільного захисту міська влада змушена розглядати всі можливі варіанти дій у випадку надзвичайної ситуації.

У КМДА пояснюють, що в разі повної і довготривалої відсутності електроенергії, водо- та теплопостачання, варто розуміти, що підготовка до різних сценаріїв розвитку подій є одним з елементів цивільного захисту. «Причин для розмов про евакуацію наразі немає. Так, ми напрацьовуємо різні плани, вчимо людей реагувати і бути готовими вже зараз. Це дуже важливий крок, щоб уникнути хаосу в процесах, які мають працювати на мінімізацію ризиків для населення», – зазначив Ткачук.

Він підкреслив, що в кожному районі давно існують евакуаційні комісії на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій – від повені до аварій на об’єктах критичної інфраструктури.

Також в КМДА додали, що система цивільного захисту міста працює в посиленому режимі і всі екстрені служби завжди готові відреагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію.

Нагадаємо, директор департаменту безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук в інтерв’ю The New York Times заявив, що у випадку повного відключення електроенергії, у Києві планують тотальну евакуацію – приблизно 3 млн мешканців міста. 

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що не виключає сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликає киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.

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Теги: енергетика Київ роман населення евакуація влада блекаут

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