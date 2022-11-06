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Блекаут у Києві. ДТЕК роз'яснив, в якому випадку населенню загрожує евакуація

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Блекаут у Києві. ДТЕК роз'яснив, в якому випадку населенню загрожує евакуація
фото з відкритих джерел

Блекаут може статися лише у тому випадку, коли автоматика без попередження буде вимикати систему

У Києві може статися повне відключення електроенергії в разі нових російських обстрілів. В залежності від ситуації відновлення електрики може зайняти як і годину, так і більше, що під час морозів може призвести й до евакуації. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитра Сахарук в ефірі телемарафону.

За словами Сахарука, блекаут може статися лише у тому випадку, коли автоматика без попередження буде вимикати систему. «Блекаут – це тоді, коли є критичне перевантаження і критичний незбіг попиту електроенергії на її пропозицію, яка забезпечується шляхом передавання її від об'єктів генерації до точок споживання», – зазначив він.

Сахарук нагадав, що точкові блекаути вже траплялися у деяких містах. Наприклад, у Харкові під час обстрілів. «Київ і область – якщо будуть нові обстріли, то виключати таке вимкнення автоматики не можна. Таке може трапитися, система для цього спеціально побудована і вмонтовані системи захисту. Питання не в тому - вимкнеться система чи ні, а в тому скільки часу потрібно буде для того, щоб включити систему після блекауту», - зазначив  виконавчий директор ДТЕК.

Перший сценарій

Важливо. Якщо спрацює автоматика і буде джерело живлення, яке дасть можливість заживити м. Київ, то це питання однієї години (коли система розвернеться).

Другий сценарій

Однак, як пояснює Сахарук, якщо не буде цього джерела живлення і його треба буде надавати через відновлення підстанції чи лінії, це вже не година. «Особливо якщо температура за вікном буде «мінусова». Тобто це питання опалення. В цьому випадку, по-перше, не можна повернути світло через брак джерела живлення і на це треба багато годин, а на вулиці холодно, тож в такому разі можуть ставитися питання про евакуацію певної частини населення», – зазначив Сахарук.

Нагадаємо, директор департаменту безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук в інтерв’ю The New York Times заявив, що у випадку повного відключення електроенергії, у Києві планують тотальну евакуацію – приблизно 3 млн мешканців міста. 

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що не виключає сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликає киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.

Теги: Київ енергетика опалення блекаут місто населення роман

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