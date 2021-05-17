Кличко – Банковій: Я вам – не Черновецький, а ви – наступники Януковича (відео)

Кличко нагадав сценаристам із Банкової, де зараз Віктор Янукович, за схемою якого вони діють

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що міська влада вимагає від правоохоронних органів звіт про статус справ, щодо яких Київська міська держадміністрація передавала матеріали за результатами внутрішніх аудитів. Відео заяви він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Міська влада вимагає від правоохоронних органів звіт про статус справ, щодо яких КМДА передала документи за результатами аудитів. А їх ми здійснюємо регулярно. Із 2015-го року Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснив 385 перевірок. І передав правоохоронцям матеріали за 316 об'єктами аудиту. І з тієї інформації, що маємо ми, на сьогодні за цими матеріалами зареєстровані 168 кримінальних проваджень або матеріали долучені до справ, порушених раніше. За всіма кримінальними провадженнями правоохоронці підготували 52 повідомлення про підозру. За 27 – передали обвинувачувальні акти до суду», – зазначив мер столиці.

«Але питання: яка ситуація з іншими справами? Бо сьогодні перевірки і обшуки здійснюють переважно за тими матеріалами, що передали ми самі! Про ті порушення, що виявили ми самі! Так чим займалися правоохоронні органи? Чи тільки раптом дійшли руки, бо прийшла весна? По деяких справах місто передало матеріали ще 2 роки тому, наприклад, по Департаменту соцполітики. А деякі комунальні підприємства і структурні підрозділи вже надавали документи на вимогу правоохоронців. зараз ті прийшли шукати знову! Тепер беруть копії тих документів, які є у правоохоронних органах», – наголосив Кличко.

Він підкреслив, що події, які розгортаються навколо міської влади останніми тижнями, виглядають заангажованою акцією.

«Це все виглядає заангажовано, як акція, підготовлена похапцем! Аби підняти галас і облити брудом столичну владу та мене особисто. Скажу одне: ви зараз провертаєте ту ж схему, що робив Янукович з Черновецьким. Бо «креативні» юристи цієї спецоперації – ті ж самі. Але ж врахуйте: я вам - не Черновецький! А от ви - таки наступники Януковича! Пам'ятаєте де він зараз?!…» – наголосив Кличко.

Нагадаємо, минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

За інформацією Кличка, наради щодо обшуків проводились в Офісі президента, де поставили чітке завдання.

Радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк відреагував на заяву мера Києва Віталія Кличка про політичний тиск на місцеве самоврядування з боку влади.