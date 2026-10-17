Куди сходити у Києві 19-25 жовтня: дайджест культурних подій

22 та 23 жовтня на Основній сцені Театру Лесі Українки презентують виставу, створену до 100-річчя закладу

Цього тижня, 19-25 жовтня, у столиці відбудеться низка яскравих культурних подій. Зокрема, киян та гостей міста чекають великі сольні концерти Арсена Мірзояна та Pianoбой, ювілейна вистава-ревю «Ця мить і є твоє життя» до 100-річчя Театру Лесі Українки, культова чорна комедія «Королева краси» у театрі «Золоті ворота» й безсмертна опера «Мадам Баттерфлай» на сцені Національної опери.

«Главком» підготував добірку найцікавіших заходів для планування дозвілля 19-25 жовтня.

Зміст

Концерти

Концерт Pianoбой

Pianoбой запрошує на особливий концерт, де прозвучать улюблені хіти, щирі тексти та композиції, що вже стали саундтреком для тисяч слухачів. Це вечір живих емоцій, які хочеться прожити разом.

На гостей чекає атмосфера, у якій можна відпочити від буденності, підспівувати знайомим пісням і просто насолодитися музикою одного з найяскравіших українських виконавців.

Коли: 23 жовтня, 19:00.

Місце проведення: Atlas, вул. Січових Стрільців 37-41

Концерт Арсена Мірзояна

24 жовтня 2026 року в столичному Osocor Residence відбудеться великий сольний концерт співака та музиканта Арсена Мірзояна.

Музична подія пройде у сучасній концертній залі Osocor Panorama Hall. Організатори обіцяють камерну атмосферу, якісне живе звучання та насичену програму, що поєднає рокову енергетику й глибоку лірику артиста.

Упродовж вечора Арсен Мірзоян виконає свої відомі хіти, серед яких: «Вінні-Пух», «Капронові банти», «Ніч», «Паперовий сніг», «Італійська сім'я».

Коли: 24 жовтня, 19:00.

Місце проведення: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2.

Виставки

Виставка «Тіло людини»

«Тіло Людини» – це подорож усередину людського організму через десятки інтерактивних зон, реалістичні анатомічні моделі, мультимедійні інсталяції та технології майбутнього.

На площі понад 5 тис. кв. м ви зможете дослідити роботу серця, мозку, легенів, органів чуття, нервової та ендокринної систем, побачити людське тіло в масштабі, який неможливо відчути в підручнику чи на екрані.

На Вас чекають:

понад 19 тематичних зон людського організму

гігантські анатомічні експонати та моделі органів

інтерактивні експерименти та наукові демонстрації

VR та мультимедійні інсталяції

AI-аватари та цифрові помічники

медичні симулятори та практичні активності

лекторій з лікарями та науковцями

фотозони та унікальний контент для соціальних мереж

Коли: щодня з 10:00 до 20:00. Останній вхід – о 19:00.

Місце проведення: Інтерактивний простір, Львівська площа, 8А.

Виставка «Аліса Забой. Наймолодша шістдесятниця»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує виставковий проєкт, присвячений творчості скульпторки Аліси Забой – мисткині з кола українських шістдесятників, яка у 1968 році підписала «Лист 139-ти» на захист політичних в’язнів і зазнала 20-річної заборони на експонування своїх робіт.

В експозиції представлено 16 бронзових скульптур, серед яких присвята Аллі Горській «Пієта – ХХ ст.» (яку після виставки передадуть у дарунок музею), життєствердна робота «Зáспів» (демонструється вперше) та серія пластичних робіт «Марія». Експозицію доповнює слайд-шоу з архівних світлин про експедиції шістдесятників та діяльність хору «Гомін».

Коли: з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Місце проведення: Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9.

Виставка Анатолія Криволапа «Світло і колір»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує персональну виставку класика сучасного українського мистецтва, лауреата Шевченківської премії Анатолія Криволапа. Цей проєкт підсумовує світоглядні й живописні пошуки автора за останні 25 років і завершує цикл його ювілейних виставок.

В експозиції представлено пейзажі, що досліджують зміну світла та кольору протягом добового циклу – від сонячного дня до містичної ночі. Через мінімалізм і насичені колірні площини художник створює монументальні метафори природи, де більшість робіт експонується вперше.

Виставковий простір доповнено мультимедійними матеріалами та спеціально розробленим освітленням, яке підкреслює взаємодію барв.

Коли: з 16 вересня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Виставка «Анатоль Петрицький: Перевідкриття»

Виставка присвячена Анатолю Петрицькому – представнику українського авангарду й одному з провідних українських сценографів ХХ століття. Його творчість зазвичай розглядають фрагментарно: окремо станковий живопис, сценографію, портрети діячів культури та дизайнерські експерименти. Експозиція пропонує побачити ці напрями разом, адже в усіх жанрах Петрицького є перформативність.

Сучасний український візуальний стиль зазвичай пов'язують з Георгієм Нарбутом і Василем Кричевським. Проте пошуки форми й образу тривали й пізніше, і Петрицький був одним з тих, хто їх продовжували. У 1920-1930-х роках він, як і інші митці його покоління, працював в умовах дедалі жорсткішої радянської культурної політики.

Його роботи нерідко зводять до яскравих кольорів і етнографічних мотивів, тобто до так званої шароварщини. Виставка показує, що це спрощення: авторське послання в його творах варто шукати на маргінесах, а не в декоративному центрі.

В експозиції представлені оригінальні ескізи костюмів і декорацій, частина яких не експонувалася понад 50 років. Окремо показані авангардні костюми для вистав 1920-х років: це реальні сценічні об'єкти, які дають уявлення про експерименти художника з формою та простором. Також музей виставляє рідкісні кадри зі скляних негативів, що допомагають відтворити театральний контекст його робіт.

Коли: до 25 жовтня, вівторок – неділя з 11:00 до 19:00.

Місце проведення: Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9.

Музичні та літературні вечори

Вечір гітарної музики

У столиці пройде концерт «Вечір гітарної музики», під час якого шанувальники класичного мистецтва зможуть зануритися у витончені мелодії видатних європейських композиторів.

Цього вечора на сцені виступить гітарний віртуоз Андрій Остапенко. У його виконанні лунатимуть шедеври композиторів Іспанії, Італії та Франції.

Коли: 23 жовтня, 19:00.

Місце проведення: Київський культурний кластер «Краків», Русанівська набережна 12.

Театри

Вистава «Все буде добре, але не одразу»

У столиці відбудеться вистава «Все буде добре, але не одразу» – трагікомедія від театру «Чорний квадрат», яка поєднує реальні історії з фронту, чорний та білий гумор і щирі діалоги про цивільне життя в умовах війни.

У цій виставі зустрічаються реальні історії з фронту та справжні діалоги цивільного життя – життя, в якому війна та героїзм вже стали не чимось надзвичайним, а тим, що просочує наше повсякденне життя кожен день, кожну годину і кожну хвилину.

Актор – Євген Авдєєнко, заслужений артист України, який на фронті з 24 лютого 2022 року

Коли: 21 жовтня, 19:00.

Місце проведення: Театр Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5.

Вистава «Тату, ти мене любив?»

У столиці відбудеться показ вистави режисера Стаса Жиркова за п’єсою Дмитра Богославського – глибокої драми про родинні зв'язки, дитячі травми та пам'ять, яка не відпускає. Постановка за жанром визначена як сімейні спогади на дві дії та вже здобула спеціальний приз Всеукраїнського театрального фестивалю-премії Gra.

Головний герой Олександр щоночі бачить уві сні покійного батька та стару криницю на подвір’ї. Батько говорить лише про те, як чистити криницю, але ніколи – про те, чи любив він сина. Тим часом сестри Олександра збираються продати родову хату, загрожуючи остаточно стерти спогади про дитинство.

Це історія про те, як родинні зв’язки тримають нас у світі, та про біль від втрати близьких – навіть тих, які знаходяться поруч, але стали чужими.

У виставі беруть участь провідні українські актори театру та кіно: заслужена артистка України Віталіна Біблів, Антон Соловей, Інна Скорина-Калаба, Ірина Гришак, Олександр Ярема, Роман Ясіновський, Ірина Ткаченко.

Коли: 22 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», м. Київ, вул. Шовковична, 7А.

До 100-річчя Театру Лесі Українки: масштабна вистава-ревю за участю всієї трупи

У Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки відбудеться прем’єра спеціальної ювілейної вистави «Ця мить і є твоє життя». Це вистава про театр і для театру, у якій задіяний весь акторський склад.

Постановка виконана у жанрі театрального ревю – щирої, живої та трохи ностальгійної розмови про минуле, сьогодення і незабутні сторінки історії театру.

На одній сцені зустрінуться абсолютно всі актори театру. У виставі поєднуються гумор, спогади, музика та світла пам'ять про видатних митців, які віддали театру свої найкращі роки. Актори разом із глядачами зможуть згадати минулі роки та не без самоіронії посміятися над самим театром і його законами.

Коли: 22-23 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Театр Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»).

Вистава «Королева краси»

У столиці відбудеться вистава за п'єсою «Королева краси з Лінана» знаменитого ірландського драматурга Мартіна Макдони. Постановку в жанрі чорної комедії здійснив режисер Максим Голенко за підтримки Британської Ради в Україні.

«Королева краси» – це перша п'єса Макдони, яку він написав лише за вісім днів. У британському театрі її охрестили «дивом сучасної драматургії», а за гостроту й відвертість порівнюють із дзеркалом сучасної дійсності.

У центрі сюжету – запекла «домашня війна» між літньою матір’ю Мег Фолан та її сорокарічною донькою Морін. На тлі жорстокого побутового протистояння розгортається драматична історія кохання, сповнена пристрастей, гротеску, сентиментальної мелодрами та філософської притчі.

Актори: Катерина Вишнева, Роман Муленко, Андрій Поліщук та Олександр Ярема.

Коли: 23 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», м. Київ, вул. Шовковична, 7А.

Опера «Мадам Баттерфлай»

У Національній опері України відбудеться показ однієї з найвідоміших та найчуттєвіших опер у світовій класиці– «Мадам Баттерфлай» Джакомо Пуччіні. Цей твір є справжньою перлиною оперного мистецтва, доля якої тісно пов'язана з Україною. Мало хто знає, що перша прем'єра опери зазнала провалу. Тоді Пуччіні створив другу редакцію вистави й наполіг, щоб головну партію гейші Чіо-Чіо-Сан виконала легендарна українська співачка Соломія Крушельницька. Саме її грандіозний виступ подарував шедевру друге життя та світове визнання.

Це зворушлива та трагічна історія про самопожертву, кохання та зраду. Молода японська гейша Чіо-Чіо-Сан закохується в американського офіцера Пінкертона та заради нього відрікається від давніх традицій і віри. Однак для нього це лише тимчасова розвага перед поверненням на батьківщину. Поки Пінкертон будує нове життя в США, Чіо-Чіо-Сан роками вірно чекає на нього, самотужки виховуючи їхнього спільного сина...

Коли: 23 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50.

Вистава «Тигролови»

Киян та гостей міста запрошують на оригінальну театральну подію за мотивами відомого роману Івана Багряного. В основі дійства – давня легенда про щастя та сміливих тигроловів, яку глядачам переказує загадкова дівчина в масці японського театру Но.

Оповідачка виникає нізвідки й розгортає історію інженера Григорія Многогрішного та дикої й нестримної Наталки крізь призму музики, автентичного народного співу й струнних мотивів. У цій постановці японські театральні традиції химерно переплітаються з українською тайгою, де втеча, кохання та прагнення свободи звучать без слів.

Коли: 24 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», м. Київ, вул. Шовковична, 7А.