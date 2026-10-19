Маскувати наркотики під легальні товари стане складніше: Нацполіція пояснила, що зміниться

Нєбитов заявив, що тепер модифікація хімічної формули не дозволить наркоторговцям обходити закон

Україна переходить до системного контролю не лише окремих психоактивних речовин, а і їхніх похідних. Це має унеможливити ситуації, коли наркоторговці змінюють хімічну формулу забороненої речовини та продають її як новий, формально незаборонений наркотик. Про це заявив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов, передає «Главком».

Як повідомив Нєбитов, відповідні зміни передбачає постанова Кабміну № 1213 від 2 жовтня 2026 року. Вона поширює державний контроль на похідні шести основних хімічних груп: синтетичних канабіноїдів, фентанілу, катинону, фенетиламіну, триптаміну та нітазену.

«Контроль на похідні речовини з визначеними структурними критеріями поширюється автоматично, без потреби окремо вносити кожну нову сполуку (її формулу) до переліку. Для притягнення ділків до відповідальності поліцейським достатньо висновку експертизи, що підтверджує належність речовини до однієї з контрольованих груп. Цей крок перекрив правові прогалини, якими користувалися наркоторговці в нашій державі», – наголосив заступник голови Національної поліції.

Нєбитов у коментарі «Главкому» пояснив, що тепер модифікація хімічної формули не дозволить наркоторговцям обходити закон. Належність нової речовини до контрольованої групи визначатимуть за встановленими критеріями та висновком експертизи. Водночас не кожна нова хімічна сполука автоматично вважатиметься наркотиком.

«Історія U-420 показала, наскільки гнучко може діяти незаконний наркобізнес. Красива назва товару (джоінта або желейного ведмедика), формальне позиціонування його як сувеніра або зміна хімічної структури синтетичного наркотику не повинні ставати шляхами для уникнення відповідальності. Безумовно, прийнята постанова Кабінету Міністрів України № 1213 посилює боротьбу з синтетичними наркотиками і зменшує простір для використання нормативних прогалин. Ми розуміємо, що злочинний ринок і надалі намагатиметься пристосовуватися. Тому робота не завершується ухваленням одного документа», – підкреслив Нєбитов.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили діяльність наркоугруповання «Хімпром», одним із напрямків якого була мережа магазинів під брендами U420. У ході понад 280 обшуків у Києві та 10 областях було вилучено майна та продукції на понад 75 млн грн.

Згодом у Києві трьом працівникам мережі магазинів «U420» було повідомлено про підозри у незаконному збуті продуктів та напоїв, що містять у своєму складі заборонені психотропні речовини.