Атака на Київ: прокуратура повідомила деталі про загибель 21-річної дівчини

Наслідки масованої ворожої атаки на Київ у ніч на 19 жовтня

Епіцентром атаки ввечері 18 жовтня стали Дніпровський та Деснянський райони столиці

Унаслідок вечірньої та ранкової ворожих атак на Київ загинула 21-річна дівчина, ще вісім людей зазнали травм. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує «Главком».

Вечірня атака на Дніпровський та Деснянський райони

Як зазначають у прокуратурі, дівчина загинула внаслідок удару балістикою увечері 18 жовтня – у момент вибуху вона перебувала в автомобілі. Тоді ж поранення отримали ще троє осіб.

Епіцентром вечірньої атаки стали Дніпровський та Деснянський райони столиці. Пошкоджено вісім багатоповерхівок, фітнес-клуб, медичний заклад, супермаркет, дві АЗС, школу, спорткомплекс, станцію метрополітену та складські приміщення.

Ранковий удар по Солом'янському району

Зранку 19 жовтня ворог повторно атакував столицю, завдавши ударів по Солом’янському району.

Станом на 9:00 відомо про п'ятьох постраждалих: у трьох людей діагностували гостру реакцію на стрес, ще двоє отримали множинні осколкові поранення та рвані рани. Руйнувань зазнали чотири житлові будинки, приміщення банку, приватної клініки, ТРЦ, офіси та автомобілі.

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Одна людина загинула, вісім постраждали – наслідки вечірньої та ранкової атак РФ на Київ фото: Київська міська прокуратура

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Справу розслідують слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня російські війська завдали балістичних ударів по Києву. За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок атаки загинула одна людина, ще восьмеро зазнали травм. Руйнування та пошкодження зафіксували щонайменше у трьох районах столиці.

У Деснянському районі виникла пожежа у триповерховій нежитловій будівлі, яку ліквідували рятувальники. Внаслідок удару частково зруйновано фасад споруди та пошкоджено припарковані поблизу автомобілі. На місці пожежі виявили загиблу людину. Також у цьому районі пошкоджень зазнала станція метро «Чернігівська». У Солом’янському районі уламки ракети влучили у 25-поверховий житловий будинок. Постраждали троє людей, яким медики надали допомогу на місці. Крім того, у Дніпровському районі зафіксували пошкодження будівлі навчального закладу.