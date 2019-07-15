Масштабна аварія каналізаційного колектора в Києві: виїзна комісія виробила план дій



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Сталася аварія на каналізаційному колекторі глибокого залягання діаметром 1500 мм Фото: Київводоканал

Незважаючи на масштаби аварії, постачання холодної води мешканцям Подільського району здійснюється у штатному режимі

Сьогодні, 15 липня, на місці аварії Мостицького колектора в Подільському районі Києва під головуванням заступника голови Київської міської держадміністраці Петра Пантелеєва та за участю голови правління – генерального директора «Київводоканалу» Дмитра Новицького і фахівців підприємства відбулося засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Як повідомили у «Київводоканалі», станом на ранок 15 липня бригади змонтували обвідну трубу в районі пошкодженої частини системи водовідведення та проводять розробку котловану. Складність робіт посилюється глибиною залягання – перехідний колектор 1500 мм та 2000 мм знаходяться відповідно на глибині 5-ти та 9-ти метрів.

Через аварію в районі вул. Мостицької, 9 було перекрито рух транспорту. Станом на сьогодні рух відновлено однією смугою.

Учасники засідання зазначили складність аварії та визначили першочергові заходи в рамках її ліквідації. Було вирішено у найкоротші терміни завершити діагностику, укріпити схили котловану та відновити рух транспорту в дві смуги, у тому числі, тролейбусу № 25.

«Вирішено оперативно забезпечити укріплення схилу, що дасть можливість відкрити другу смугу для руху транспорту і запустити тролейбус. Таким чином, транспортна напруга буде знята. Відносно самих мереж – ситуація дійсно складна. «Київводоканал» протягом дня завершить діагностику і вже на основі цього ми будемо приймати подальші рішення щодо фінансування робіт, їх видів та строків», – вказав Пантелеєв.

У свою чергу, Новицький зазначив, що, незважаючи на масштаби аварії, постачання холодної води мешканцям здійснюється в штатному режимі.

«Хочу запевнити киян, що роботи проводяться у дві зміни і будуть виконані в найкоротші терміни. Важливим моментом є те, що всі мешканці, яких обслуговує даний каналізаційний колектор, залишаються з холодною водою», – підкреслив Новицький.

«Київводоканал» просить водіїв обирати альтернативні маршрути, плануючи свої поїздки, а мешканців району – уникати місця аварії.

Як повідомлялося, аварія на колекторі 1975 року будівництва сталася внаслідок дії газової корозії на залізобетонні труби, з яких у радянські часи зводилися каналізаційні мережі.

У процесі транспортування стічних вод такою мережею через сірководень, який виділяється зі стоків, з часом йде активна корозія верхньої частини колекторів: бетон стає крихким, сталева арматура іржавіє, труба втрачає міцність і руйнується.