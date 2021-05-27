Комунальники знесли МАФи ще в десятьох підземних переходах (перелік)

Один із підземних переходів, очищених від МАФів

У травні комунальники активно звільняють від МАФів території біля станцій метрополітену

Цього тижня бригади комунального підприємства «Київблагоустрій» демонтували значну кількість торговельних ролетів та тимчасових споруд у підземних переходах міста. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Так, було очищено від торговельних рядів десять підземних переходів:

Універмаг «Україна»/Цирк Перемоги/Симона Петлюри Станція метро «Лук’янівська» Левка Мацієвича Глибочицька/Артема Соборності Срібнокільська Гришка Станція метро «Деміївська» (автовокзал, західний вихід) Станція метро «Майдан Незалежності» (демонтовано частково).

Також цього тижня комунальники планують демонтувати незаконно встановлені тимчасові споруди в наступних переходах:

завершити демонтаж у підземці на станції метро «Майдан Незалежності» станція метро «Почайна» станція метро «Контрактова площа» вул. Спаська вул. Ревуцького (прогін).

Демонтаж МАФів у переході станції метро «Контрактова площа»

Комунальники закликають:

не купувати товари з рук, аби до підземних переходів не поверталася стихійна торгівля

залучатися до боротьби зі стихійною торгівлею представникам МВС.

Нагадаємо, у травні в Києві активно звільняли від МАФів території біля станцій метрополітену. Так, кіоски були прибрані у підземних переходах станцій метро «Площа Льва Толстого», «Палац Україна», «Арсенальна» і «Либідська».

А в підземному переході поблизу станції метро «Осокорки», де зовсім недавно прибрали незаконно встановлені МАФи, знову з'явилася стихійна торгівля.