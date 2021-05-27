Комунальники знесли МАФи ще в десятьох підземних переходах (перелік)
У травні комунальники активно звільняють від МАФів території біля станцій метрополітену
Цього тижня бригади комунального підприємства «Київблагоустрій» демонтували значну кількість торговельних ролетів та тимчасових споруд у підземних переходах міста. Про це повідомляє пресслужба підприємства.
Так, було очищено від торговельних рядів десять підземних переходів:
- Універмаг «Україна»/Цирк
- Перемоги/Симона Петлюри
- Станція метро «Лук’янівська»
- Левка Мацієвича
- Глибочицька/Артема
- Соборності
- Срібнокільська
- Гришка
- Станція метро «Деміївська» (автовокзал, західний вихід)
- Станція метро «Майдан Незалежності» (демонтовано частково).
Також цього тижня комунальники планують демонтувати незаконно встановлені тимчасові споруди в наступних переходах:
- завершити демонтаж у підземці на станції метро «Майдан Незалежності»
- станція метро «Почайна»
- станція метро «Контрактова площа»
- вул. Спаська
- вул. Ревуцького (прогін).
Комунальники закликають:
- не купувати товари з рук, аби до підземних переходів не поверталася стихійна торгівля
- залучатися до боротьби зі стихійною торгівлею представникам МВС.
Нагадаємо, у травні в Києві активно звільняли від МАФів території біля станцій метрополітену. Так, кіоски були прибрані у підземних переходах станцій метро «Площа Льва Толстого», «Палац Україна», «Арсенальна» і «Либідська».
А в підземному переході поблизу станції метро «Осокорки», де зовсім недавно прибрали незаконно встановлені МАФи, знову з'явилася стихійна торгівля.