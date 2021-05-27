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    Комунальники знесли МАФи ще в десятьох підземних переходах (перелік)

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    Один із підземних переходів, очищених від МАФів - Комунальники знесли МАФи ще в десятьох підземних переходах (перелік)
    Один із підземних переходів, очищених від МАФів
    Фото: Київблагоустрій

    У травні комунальники активно звільняють від МАФів території біля станцій метрополітену

    Цього тижня бригади комунального підприємства «Київблагоустрій» демонтували значну кількість торговельних ролетів та тимчасових споруд у підземних переходах міста. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

    Так, було очищено від торговельних рядів десять підземних переходів:

    1. Універмаг «Україна»/Цирк
    2. Перемоги/Симона Петлюри
    3. Станція метро «Лук’янівська»
    4. Левка Мацієвича
    5. Глибочицька/Артема
    6. Соборності
    7. Срібнокільська
    8. Гришка
    9. Станція метро «Деміївська» (автовокзал, західний вихід)
    10. Станція метро «Майдан Незалежності» (демонтовано частково).

    Також цього тижня комунальники планують демонтувати незаконно встановлені тимчасові споруди в наступних переходах:

    1. завершити демонтаж у підземці на станції метро «Майдан Незалежності»
    2. станція метро «Почайна»
    3. станція метро «Контрактова площа»
    4. вул. Спаська
    5. вул. Ревуцького (прогін).
    Демонтаж МАФів у переході станції метро «Контрактова площа»
    Демонтаж МАФів у переході станції метро «Контрактова площа»

    Комунальники закликають:

    • не купувати товари з рук, аби до підземних переходів не поверталася стихійна торгівля
    • залучатися до боротьби зі стихійною торгівлею представникам МВС.

    Нагадаємо, у травні в Києві активно звільняли від МАФів території біля станцій метрополітену. Так, кіоски були прибрані у підземних переходах станцій метро «Площа Льва Толстого», «Палац Україна», «Арсенальна» і «Либідська».

    А в підземному переході поблизу станції метро «Осокорки», де зовсім недавно прибрали незаконно встановлені МАФи, знову з'явилася стихійна торгівля.

    Теги: Київ метро стихійна торгівля благоустрій МАФи
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    Комунальники знесли МАФи ще в десятьох підземних переходах (перелік)