Вночі в Києві горів МАФ із шаурмою (фото, відео)
Рятувальники ліквідували пожежу в кіоску
31 травня вночі на вул. Володимира Сосюри, 1А у Дніпровському районі столиці сталася пожежа в кіоску з продажу шаурми. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 23:02, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місці вогнеборці встановили, що займання сталося біля проїжджої частини дороги в окремо розташованому кіоску.
О 23:24 загоряння було ліквідовано.
Внаслідок пожежі знищено внутрішню обшивку кіоску, меблі, гриль, пошкоджено холодильник.
На місці було задіяно дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу ДСНС.
Жертв і постраждалих немає.
Причина займання наразі встановлюється.