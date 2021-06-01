Вночі в Києві горів МАФ із шаурмою (фото, відео)

До ліквідації пожежі були залучені 10 вогнеборців

Рятувальники ліквідували пожежу в кіоску

31 травня вночі на вул. Володимира Сосюри, 1А у Дніпровському районі столиці сталася пожежа в кіоску з продажу шаурми. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 23:02, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці вогнеборці встановили, що займання сталося біля проїжджої частини дороги в окремо розташованому кіоску.

О 23:24 загоряння було ліквідовано.

Внаслідок пожежі знищено внутрішню обшивку кіоску, меблі, гриль, пошкоджено холодильник.

На місці було задіяно дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина займання наразі встановлюється.