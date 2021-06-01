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    Вночі в Києві горів МАФ із шаурмою (фото, відео)

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    До ліквідації пожежі були залучені 10 вогнеборців - Вночі в Києві горів МАФ із шаурмою (фото, відео)
    До ліквідації пожежі були залучені 10 вогнеборців
    Фото: ДСНС

    Рятувальники ліквідували пожежу в кіоску

    31 травня вночі на вул. Володимира Сосюри, 1А у Дніпровському районі столиці сталася пожежа в кіоску з продажу шаурми. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 23:02, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці вогнеборці встановили, що займання сталося біля проїжджої частини дороги в окремо розташованому кіоску.

    О 23:24 загоряння було ліквідовано.

    Внаслідок пожежі знищено внутрішню обшивку кіоску, меблі, гриль, пошкоджено холодильник.

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    Вночі в Києві горів МАФ із шаурмою (фото, відео)
    Вночі в Києві горів МАФ із шаурмою (фото, відео)

    На місці було задіяно дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники МАФи
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    Вночі в Києві горів МАФ із шаурмою (фото, відео)