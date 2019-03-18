Масштабне розкрадання землі під Києвом: оголошено підозру семи особам



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Понад 15 га державних земель незаконно перейшли в приватну власність

14 березня семи особам повідомлено про підозру у розкраданні особливо цінної землі в Києво-Святошинському районі, в результаті чого інтересам держави завдано збитків в розмірі майже 44 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

За даними НАБУ, йдеться про:

екс-президента Національної академії аграрних наук України (далі — НААН), дії якого кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України;

співробітника Служби безпеки України (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України);

віце-президента НААН (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15ч. 5 ст. 191 КК України);

директора ННЦ Інститут землеробства НААН (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України);

екс-завідувача відділу ННЦ Інститут землеробства НААН (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України);

завідувача відділу впровадження ННЦ Інститут землеробства НААН (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15ч. 5 ст. 191 КК України);

екс-начальника управління державного земельного кадастру Головного управління Держземагентства в Київській області (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15ч. 5 ст. 191 КК України).

«Детективи НАБУ встановили, що впродовж 2013-2014 років підозрювані ініціювали ухвалення низки рішень, внаслідок яких понад 15 га державних земель незаконно перейшли в приватну власність. Йдеться про ділянки в передмісті Києва (село Гатне), які мали статус особливо цінної землі й повинні були використовуватися виключно з дослідницькою метою», - повідомили у НАБУ.

Рішення про вилучення такої землі та зміну її цільового призначення може ухвалювати виключно Верховна Рада за поданням Кабінету міністрів України. «Натомість посадовці НААН у змові з службовими особами ГУ Держземагентства в Київській області проігнорували вимоги законодавства (ст.ст. 149, 150 Земельного кодексу України) і без погодження із КМУ та без згоди парламенту ухвалили рішення про згоду на припинення права постійного користування земельними ділянками НААН», - зазначили у НАБУ.

«В результаті такого рішення ділянки перейшли у власність наперед визначених осіб. Серед отримувачів ділянок не тільки підозрювані та їхні близькі особи, а й співробітники СБУ, посадовці НААН, Міністерства аграрної політики та інших органів влади. Загалом ці особи отримали 144 ділянки, на 138 із яких права власності вже оформили», - розповіли у Бюро.

З метою захисту інтересів держави детективи НАБУ ініціювали накладення арешту на 144 ділянки, сформовані за рахунок протиправно вилученої особливо цінної землі ДП ДГ «Чабани». Суд клопотання детективів НАБУ та прокурорів САП задовольнив.

Наразі встановлюється коло інших осіб, причетних до злочину. Стосовно низки з них триває процес погодження з САП повідомлень про підозру.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють із квітня 2017 року. В межах цього ж провадження досліджуються й інші епізоди з розкрадання особливо цінної землі в інших регіонах України.