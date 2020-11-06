Мешканцям київських хрущовок обіцяють сучасне житло

Стало відомо, де і коли почнуть зносити хрущовки

У столиці налічується 2195 застарілих п'ятиповерхових будинків 1960-1974-х років, так званих хрущовок. Цей житловий фонд не відповідає сучасним вимогам комфортного житла. Проєктом Генерального плану міста Києва передбачена реконструкція хрущовок площею 388,5 га, де знаходиться 2,5 млн кв. м житлового фонду.

Про це розповів в інтерв’ю «Вечірньому Києву» начальник комунальної організації «Інститут Генерального плану міста Києва» Сергій Броневицький.

Планується модернізувати такі будинки до 2040 року або ж віддати на перебудову інвесторам.

Під реконструкцію потраплять хрущовки:

квартал в межах вул. Маршала Гречка, вул. Стеценка,

квартал в межах вул. Воскресенської, бульв. Перова, просп. Алішера, Навої,

квартал в межах вул. Попудренка, вул. Гната Хоткевича, вул. Мініна, вул. Червоноткацької,

квартал в межах Лісового проспекту, вул. Мілютенко, вул. Шолом-Алейхема,

квартал в межах вул. Російської, вул. Сімферопольської, вул. Ялтинської, вул. Новодарницької.

Броневицький зазначив, що зараз, на виконання розпорядження КМДА, розробляється Програма комплексної реконструкції кварталів застарілого житлового фонду в Києві, якою буде визначено початок реконструкції.

Він пояснив, що згідно з законом мешканці хрущовок мають отримати житло у межах того ж мікрорайону.

«Умови отримання нових квартир визначаються згідно із статтею 12 Закону України «Про комплексну реконструкцію мікрорайонів застарілого житлового фонду». Зокрема, відселення жильців квартир здійснюватиметься за умови попереднього надання їм інших, рівноцінних за площею та кількістю кімнат приміщень у межах кварталу (мікрорайону). Окрім того, законом передбачено коефіцієнт 1,5 на відшкодування житлової площі, тобто якщо у вас квартира площею 50 квадратних метрів, то вам необхідно надати квартиру площею 75 квадратних метрів. Жила площа, що пропонується, може бути безоплатно збільшена до 50 відсотків жилої площі квартири будинку, що підлягає знесенню, незалежно від числа зареєстрованих у ньому осіб», - розповів Броневицький.

Як повідомлялося, проєкт Генерального плану Києва розроблений на 99%. Наприкінці листопада почнуться громадські слухання.

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