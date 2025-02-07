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Мешканці Київщини організували незаконний збут вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Мешканці Київщини організували незаконний збут вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки
Незаконну діяльність чоловіків викрито завдяки злагодженим діям працівників слідчого управління поліції Київщини та СБУ
фото: поліція Київської області

Під час обшуку автомобіля підозрюваних правоохоронці вилучили: 1 385 патронів різного калібру, ручний кулемет, три магазини, 11 боєприпасів до РПГ

Мешканці Київщини організували незаконний збут вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин. За скоєне підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі. Про це йдеться у повідомленні поліції Київщини.

Повідомляється, що поліцейські затримали двох фігурантів під час чергової спроби реалізувати «товар» , зокрема боєприпаси до РПГ, ручний кулемет та інше військове спорядження за $7,5 тис. В подальшому зловмисників поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

«Під час невідкладного обшуку автомобіля підозрюваних правоохоронці вилучили: 1 385 патронів різного калібру, ручний кулемет, три магазини, 11 боєприпасів до РПГ», – повідомила поліція.

Також, за словами правоохоронців, було проведено додаткові обшуки за місцем проживання одного із затриманих та в автомобілі, під час яких вилучено пістолет із набоями, два штик-ножі, дві гладкоствольні рушниці, чотирнадцять гранат та 12 запалів різного типу, майже 5 тис. патронів різного калібру.

«Незаконну діяльність чоловіків викрито завдяки злагодженим діям працівників слідчого управління поліції Київщини за оперативного супроводження співробітників СБУ», – додали у поліції.

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Незаконну діяльність чоловіків викрито завдяки злагодженим діям працівників слідчого управління поліції Київщини та СБУ
фото: поліція Київської області, Facebook

Слідчі слідчого управління поліції Київщини, за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, повідомили злочинному дуету про підозру (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали 52-річного місцевого жителя, який зберігав боєприпаси у власній оселі. По це повідомив відділ комунікації поліції Києва.  Зазначається, що під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили корпус гранати із запалом та 148 патронів. Прибувши на виклик, правоохоронці встановили, що задимлення відбулося через димову шашку кинуту одним із жителів будинку. Свідки повідомили, що чоловік ймовірно зберігає у своїй оселі зброю, оскільки раніше погрожував мешканцям її застосуванням.

До слова, у Деснянському районі Києва жінка на зупинці громадського транспорту виявила предмет, схожий на гранату, Повідомляється, що  сигнал на лінію 112 надійшов учора, 4 лютого. Патрульні швидко прибули за вказаною адресою, огородили місце події та викликали слідчих й вибухотехніків.

Теги: боєприпаси поліція пістолет Київщина зброя

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