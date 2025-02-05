На зупинці транспорту у Деснянському районі виявлено небезпечну знахідку

Патрульні радять у жодному разі не намагатися переміщувати підозрілий предмет або змінювати його положення

У Деснянському районі Києва жінка на зупинці громадського транспорту виявила предмет, схожий на гранату, Про це сьогодні, 5 лютого. повідомили у патрульній поліції Києва.

Повідомляється, що сигнал на лінію 112 надійшов учора, 4 лютого. Патрульні швидко прибули за вказаноюадресою, огородили місце події та викликали слідчих й вибухотехніків.

Киянам нагадують алгоритм дій, якщо помітили небезпечний предмет:

зберігати спокій;

повідомити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч;

позначити чи огородити місце, де знаходиться небезпечна знахідка;

негайно повідомити про вибухівку спецслужби;

у жодному разі не намагатися переміщувати підозрілий предмет або змінювати його положення;

очікувати на безпечній відстані від предмета вибухотехніків чи рятувальників.

Підрахувати точну кількість зброї, яка може бути на руках у населення України, наразі неможливо. Проте за словами заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого, українці можуть мати від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованого озброєння. Про це він заявив в етері телемарафону «Єдині новини».

До слова, поліцейські за 11 місяців 2024 року вилучили у громадян понад 11 тисяч мін та боєприпасів великого калібру. Про це заявив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції України Вадим Дзюбинський.