На зупинці транспорту у Деснянському районі виявлено небезпечну знахідку
Патрульні радять у жодному разі не намагатися переміщувати підозрілий предмет або змінювати його положення
У Деснянському районі Києва жінка на зупинці громадського транспорту виявила предмет, схожий на гранату, Про це сьогодні, 5 лютого. повідомили у патрульній поліції Києва.
Повідомляється, що сигнал на лінію 112 надійшов учора, 4 лютого. Патрульні швидко прибули за вказаноюадресою, огородили місце події та викликали слідчих й вибухотехніків.
Киянам нагадують алгоритм дій, якщо помітили небезпечний предмет:
- зберігати спокій;
- повідомити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч;
- позначити чи огородити місце, де знаходиться небезпечна знахідка;
- негайно повідомити про вибухівку спецслужби;
- у жодному разі не намагатися переміщувати підозрілий предмет або змінювати його положення;
- очікувати на безпечній відстані від предмета вибухотехніків чи рятувальників.
Підрахувати точну кількість зброї, яка може бути на руках у населення України, наразі неможливо. Проте за словами заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого, українці можуть мати від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованого озброєння. Про це він заявив в етері телемарафону «Єдині новини».
До слова, поліцейські за 11 місяців 2024 року вилучили у громадян понад 11 тисяч мін та боєприпасів великого калібру. Про це заявив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції України Вадим Дзюбинський.
Коментарі — 0