Викопати перемогу. Президент США назвав ціну

Умова Трампа: рідкісноземельні метали в обмін на підтримку. Що може запропонувати Україна?

«Ми говоримо Україні, що у них дуже цінні рідкісноземельні метали… Ми хочемо гарантій. Ми передаємо їм гроші у величезних масштабах, ми передаємо озброєння, європейці за нами не встигають… Для них (європейців – ред.) це важливіше, ніж для нас, але вони сильно відстають від нас (у допомозі Україні – ред.). Ми хочемо укласти з Україною угоду, за якою вони забезпечать нашу допомогу своїми корисними копалинами та іншим», – таку заяву президент США Дональд Трамп зробив 3 лютого 2025 року.

Вочевидь, тема виборів, на проведенні яких нова адміністрація Білого дому наполягала напередодні, лише початок списку умов для Києва. Тепер Трамп сформулював чергову вимогу, від виконання якої залежить подальша допомога США. Цілком ймовірно, що завтра з Вашингтона надійде ще заява, котра актуалізує якесь інше побажання Білого дому.

Проте нині зупинимося на темі рідкісноземельних металів, які тепер навряд чи залишать порядок денний, адже насправді Україна… сама запропонувала їх Америці.

Про що конкретно йдеться – у матеріалі «Главкома».

Що таке рідкісноземельні метали?

Всупереч назві, ці метали не є рідкісними. Так вважали у ХІХ столітті, коли до їхнього вивчення лише приступали. Але назва закріпилася і широко використовується по цей день. Проблема з рідкісноземельними металами у тому, що вони не утворюють великих покладів як, наприклад, руда. Тобто їх складно добувати і складно очищувати від шлаку – це доволі дорогий процес.

Звичайно, що рідкісноземельні метали мають свої властивості, які дозволяють виділити їх в окремий клас елементів, але лекцію з хімії та наводити складні формули не варто. Зазначимо, що Україна володіє запасом таких рідкісноземельних металів, як: літій, берилій, ванадій, стронцій, тантал, ніобій, цирконій та скандій.

У нас є літій, берилій, ванадій, стронцій, тантал, ніобій, цирконій та скандій інфографіка: Мінеральні ресурси України

Де є поклади рідкісноземельних металів?

Передусім… на Місяці. До речі, саме у 2025 році NASA (National Aeronautics and Space Administration) у рамках місії «Артеміда» (Artemis) планувала розпочати експеримент з видобутку кисню та води, а згодом – і рідкісноземельних металів. Про це 2023-му повідомляла агенція Reuters.

Невідомо, однак, чи буде профінансована така місія зараз, за президентства Трампа. Керувати NASA Дональд Трамп призначив непрофесійного астронавта і мільярдера Джареда Айзекмана, котрий також є бізнес-партнером Ілона Маска. Цілком ймовірно, що Айзекман продовжить шукати скарби на Місяці, але поки що Трамп шукає їх в Україні.

Рідкісноземельні метали також є у самих Сполучених Штатах, Китаї та Австралії. Також, як зазначає AFP, у 2023 році значні поклади виявлені й у Швеції. Цікавий момент: у 2021 році Європейська комісія заявила, що 98% рідкісноземельних металів, які використовуються в ЄС, були імпортовані з Китаю, що спонукало Брюссель закликати держави-члени розвивати свої власні видобувні потужності.

Скільки коштують корисні копалини України?

За оцінкою Forbes, сукупна вартість корисних копалин в Україні сягає $15 трлн. Утім, понад 70% загальної суми припадають на три області – Донецьку, Дніпропетровську та Луганську.

У загальній вартості корисних копалин 62% забезпечує кам’яне вугілля, 14% – залізна руда, кожен з інших – менше 5%. Загальний обсяг корисних копалин – 111 млрд тонн.

На рідкісноземельні метали в Україні припадає не більше 5% від загального обсягу мінеральних активів інфографіка: forbes.ua

Утім, автори Forbes визнають, що наведені цифри все ж не можна вважати точними, оскільки «держава давно не рахувала сукупну вартість природних ресурсів», а останні такі розрахунки були зроблені ще у 2005 році. Тож цифра у $15 трлн не є офіційними даними – це просто підрахунки видання. Тобто вірити їм чи ні – справа кожного.

Де використовують рідкісноземельні метали?

Застосування рідкоземельних мінералів відбувається у високотехнологічних галузях – у медицині, електроніці, у виробництві «зеленої» енергії, в оптиці, а також – космічній галузі. Рідкоземельні метали потрібні при виготовленні комп'ютерів, обладнання для томографів, лазерів тощо. А щодо, наприклад, літію, то це – один із ключових компонентів для виробництва різних товарів: від смартфонів до винищувачів.

Чому США зацікавлені в українських ресурсах, якщо мають власні рідкісноземельні метали?

США зацікавлені у тому, щоб вибити з цього ринку Китай. Ще у 2019 році агентство Bloomberg опублікувало статтю під назвою «Як Китай переміг США, щоб виграти битву за рідкісні копалини». У ній, зокрема, йдеться про те, що Китай має намір зашкодити оборонним підрядникам США, обмеживши поставки рідкісноземельних мінералів, які мають вирішальне значення для галузі.

При цьому на 80% імпортованих рідкісноземельних металів, які використовують у США, припадають на… Китай. Таким чином, власних запасів Сполученим Штатам бракує, тому вони і проявляють зацікавленість в Україні. Так би мовити, у рідкоземельній диверсифікації.

І ще трохи ретроспективи. У 2017 році вийшла стаття на сайті MiningWorld. У ній стверджувалося що Україна зосереджена на видобутку вугілля, залізної руди та сталі. MiningWorld назвало такий асортимент «обмеженим набором» і дорікнуло нашій державі у відсутності інтересу до рідкісноземельних металів.

Але як так сталося, що рідкісноземельні метали стали розмінною монетою у перемовинах про допомогу США?

Дуже дивно, але мережеві коментатори чомусь забували, що президент України Володимир Зеленський сам включив до плану перемоги пункт про рідкісноземельні ресурси, доступ до яких отримують союзники.

Що каже президент Зеленський про «рідкоземельну угоду» з Трампом

Але й тут була своя попередня історія. 12 листопада 2024 року видання Financial Times написало, що це високопосадовці-республіканці поділилися із Києвом порадами відносно того, як краще сформулювати пропозиції української сторони, щоб Трамп погодився співпрацювати із Києвом, а не припинив критично важливу допомогу Україні.

Власне, за даними джерел FT, пропозицій, здатних зацікавити Трампа, було дві. Одна з них передбачала заміну частини американських військ, розміщених у Європі, українськими вояками після війни.

А от друга й мала на увазі доступ до природних ресурсів України західних партнерів.

Як інформує видання, ідея була розроблена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, союзником Трампа. За словами джерел, Трамп «виявив «зацікавленість в обох пунктах.

Промовиста стаття на Financial Times. «Україна прагне завоювати Трампа природними ресурсами та пропозиціями щодо військ», – йдеться в анотації скрин: ft.com

Про зацікавленість Трампа в українських рідкоземельних металах написало також і AFP.

Тим часом сам Дональд Трамп заявляє, що перемовини з Україною та Росією вже проходять «досить добре», а його спеціальний представник Кіт Келлог попереджає, що для остаточного успіху переговорів обом сторонам доведеться йти на поступки. До речі, за даними західних медіа, візит Келлога в Україну очікується у другій декаді лютого.

Чи можуть виникнути якісь складнощі при реалізації сценарію «корисні копалини в обмін на допомогу»?

У випадку, зокрема, із літієм слід закцентувати на тому, що видобуток цього металу перебуває в Україні у приватних руках. Ще у 2017-му компанія «Укрлітійвидобування», яка належить сину кіровоградського бізнесмена та екснардепа Олександра Табалова Сергію, придбала за 119 млн грн ліцензію на розробку Полохівського родовища у Кіровоградській області, нагадує Forbes.

Видання також додає, що в Україні розвідані чотири родовища літієвих руд. Два у Кіровоградській області – Полохівське та ділянка Добра. Ще два знаходяться на тимчасово окупованих Росією територіях Запорізької та Донецької областей – Шевченківське та Крута Балка.

Нині «Укрлітійвидобування» – для проведення подальших розвідок родовища – веде перемовини з низкою потенційних інвесторів, імена яких не розкриває. І як у ці плани підприємства будуть вписані домовленості з американцями, поки сказати складно.

Інший гравець на ринку – компанія «Європейський літій Україна», яка у 2024 році була продана австралійській компанії European Lithium. Дані держреєстру свідчать, що кінцевим бенефіціаром української компанії став виконавчий голова European Lithium Тоні Сейдж, пише видання Nadra.Info.

Компанія «Європейський літій Україна» (раніше ТОВ «Петро-Консалтінг», яке очолював український бізнесмен Михайло Жернов) тепер належить Тоні Сейджу (на фото). Жернов отримав у австралійській European Lithium, яка купила «Європейський літій Україна», статус невиконавчого директора (non executive director) фото: tonysage.com.au

За даними Nadra.Info, компанія реалізує проєкт із видобутку літієвих руд в Австрії і планує зайти на ділянку Добра у Кіровоградській області.

Очевидно, що реалізація угоди зі США щодо передачі Америці українських рідкісноземельних металів має внести свої корективи щодо того, хто саме буде розробляти наші родовища. Але як все це буде розв’язано у практичній площині – поки незрозуміло.

До речі, ідею Трампа отримати від України ресурси вже засудив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він назвав її «егоїстичною» і певним чином мав рацію. На переконання Шольца, Україна може знайти краще застосування своїм корисним копалинам, аніж розплачуватися ними за військову підтримку.

«Йдеться про те, щоб Україна могла фінансувати свою реконструкцію. Це великі завдання, враховуючи величезні руйнування. Тому ресурси країни повинні бути спрямовані на фінансування всього, що знадобиться після війни», – переконаний німецький канцлер.

Але те, де ми візьмемо кошти на відновлення – тема не лише для окремої статті, а й кращих часів... Нині стоїть завдання якщо не виграти війну, то принаймні зупинити її на прийнятних для України умовах. І допомогти нам у цьому може прагматичний Трамп?

Наталія Лебідь, «Главком»