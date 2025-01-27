Побиття підлітка в підвалі: розпочато кримінальне провадження

Працівники поліції встановили особу потерпілого, а також інших учасників події

Поліція Київщини розслідує обставини вчинення хуліганських дій підлітками на Бучанщині. Правоохоронці встановили учасників події, що сталась в селі Софіївська Борщагівка. Про це повідомляє поліція Київщини.

«Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - вчинення хуліганських дій групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до чотирьох років», – йдеться у повідомленні.

Ввечері 25 січня, мережею поширилось відео, на якому група підлітків заштовхала хлопця у підвал однієї з багатоповерхівок. Після цього підлітки почали його бити. Інцидент стався у одному з житлових комплексів Софіївської Борщагівки, що розташована в передмісті Києва. Відомо, що правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж в одному з Telegram каналів, виявили відео, на якому підлітки бʼють хлопця.

На відео видно, що один з учасників бійки продовжував бити хлопця ногами та руками, допоки його не відтягнув інший юнак. Інші ж учасники події фільмували це все на відео та дивились чи не проходять повз підвалу мешканці будинку. Працівники поліції встановили особу потерпілого, а також інших учасників події. Наразі правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини проводять необхідні слідчі та процесуальні дії. Досудове розслідування триває.

До слова, мережею поширилось відео, на якому двоє дівчат повалили одна одну на землю та побилися. Поліція Івано-Франківської області розслідує обставини конфлікту між двома неповнолітніми дівчатами.

Нагадаємо, що столичні правоохоронці встановили всіх учасників конфлікту, в якому побили 13-річну школярку в Оболонському районі Києва. Серед них і ті, хто вдарив дівчинку по обличчю.