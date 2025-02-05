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Поліція обшукала квартиру киянина, який запалив димову шашку у під’їзді будинку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Поліція обшукала квартиру киянина, який запалив димову шашку у під’їзді будинку
За незаконне придбання та зберігання вибухових пристроїв та боєприпасів без передбаченого законом дозволу підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

Під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили корпус гранати із запалом та 148 патронів

У Києві поліцейські затримали 52-річного місцевого жителя, який зберігав боєприпаси у власній оселі. По це повідомив відділ комунікації поліції Києва. 

Зазначається, що під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили корпус гранати із запалом та 148 патронів.  

«До Голосіївського управління поліції надійшла інформація від місцевої мешканки про сильне задимлення в під’їзді будинку по провулку Моторному. На місце події негайно направилась слідчо-оперативна група та працівники ДСНС для з’ясування обставин події», – йдеться у повідомленні.

Прибувши на виклик, правоохоронці встановили, що задимлення відбулося через димову шашку кинуту одним із жителів будинку. Свідки повідомили, що чоловік ймовірно зберігає у своїй оселі зброю, оскільки раніше погрожував мешканцям її застосуванням.

Поліція обшукала квартиру киянина, який запалив димову шашку у під’їзді будинку фото 1
фото: Національна поліція України

Повідомляється, що поліцейські територіального управління поліції за силової підтримки працівників КОРД провели невідкладний обшук житла фігуранта, де виявили гранату з запалом та 148 патронів.

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Поліцейські територіального управління поліції за силової підтримки працівників КОРД провели невідкладний обшук житла фігуранта, де виявили гранату з запалом та 148 патронів
фото: Національна поліція України

«Правоохоронці вилучили речові докази, а 52-річного власника оселі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Походження набоїв та боєприпасів і з якою метою чоловік їх зберігав наразі з’ясовується», – зазначили у поліції Києва.

Слідчі, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва, повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. За незаконне придбання та зберігання вибухових пристроїв та боєприпасів без передбаченого законом дозволу підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

Підрахувати точну кількість зброї, яка може бути на руках у населення України, наразі неможливо. Проте за словами заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого, українці можуть мати від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованого озброєння. Про це він заявив в етері телемарафону «Єдині новини».

До слова, поліцейські за 11 місяців 2024 року вилучили у громадян понад 11 тисяч мін та боєприпасів великого калібру. Про це заявив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції України Вадим Дзюбинський. 

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Теги: Національна поліція України Київ зброя

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