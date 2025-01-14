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Герой України оцінив підготовку військових у країнах-членах НАТО

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Герой України оцінив підготовку військових у країнах-членах НАТО
Кондратевич: Війська країн-членів НАТО не брали участі в таких масштабних бойових діях, які зараз у нас є, у них об’єктивно немає великого досвіду
фото з особистого архіву Ігоря Кондратевича

«Я скептично ставлюся до навчань в Італії, Франції, Британії та інших країнах»

Військова підготовка в країнах-членах НАТО програє тим навчанням, які можуть організувати українські війська для підрозділів. Таку думку в інтервʼю «Главкому» виразив професійний військовий, який брав участь у звільненні Херсона, Герой України Ігор Кондратевич.

Так, Кондратевич командував підрозділом у складі десантно-штурмової роти під час операції в Кринках, що на Херсонщині. Багатьох військових для цієї операція готували у Великій Британії.

«Скажу вам суто свою особисту думку. Будь-яка підготовка в країнах-членах НАТО доволі слабка порівняно з тією підготовкою, яку можуть організувати наші війська для наших підрозділів. Я суджу за тим, що сам бачив і бачу на місці ведення бойових дій», – заявив Герой.

Кондратевич це пояснює тим, що війська країн-членів НАТО не брали участі в таких масштабних бойових діях, які зараз є в Україні, тому в них «об’єктивно немає великого досвіду». Або ж, це невеликий досвід якихось локальних воєн, додає військовий.

«Саме тому я скептично ставлюся до навчань в Італії, Франції, Британії та інших країнах. Не бачу я в цьому набуття якогось сильного професіоналізму, якого ми не зможемо набути безпосередньо тут в Україні. Я особисто не брав участі у закордонних навчаннях, але я спілкувався з людьми, які приїжджали з Італії, з Британії, спілкувався з тими, хто їздив туди вже з нашим бойовим досвідом. Тобто я не вважаю таке навчання золотим якимось граалем», – пояснив Герой.

Водночас Кондратевич підтвердив, що під час виконання задач на лівому березі Дніпра використовувалася західна зброя, наприклад човни Bark, або броньовані катери, на яких підрозділи військово-морських сил транспортували особовий склад з берега на берег.

Прикметно, що раніше Герой України, командир бойової машини Bradley M2 Олександр Кроковець в інтерв’ю «Главкому» розповів, що під час навчання в Німеччині українські військові брали участь майже в реальному бою. Отриманий досвід згодом дуже знадобився.

Військовий розповів, що перед минулорічним контрнаступом проходив підготовку у Німеччині. Кроковець запевняє: навчання сподобалося, а підхід до військових був правильним.

Нагадаємо, іноземні компанії модернізовуватимуть військову техніку для ЗСУ. Міноборони наголошує, що модернізація застарілої техніки суттєво підвищить її ефективність через застосування передових західних технологій. Така ініціатива відкриває перспективи для іноземних партнерів у створенні спільних високотехнологічних проєктів з дотриманням міжнародних стандартів та принципів прозорої співпраці.

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Теги: зброя Херсонщина Герой України навчання

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