Троє молодиків, які приїхали до Києва на заробітки, зухвало пограбували місцевого жителя

Зловмисники схопили потерпілого та, притиснувши до стіни, зірвали з нього куртку та сумку, у якій знаходились особисті речі та близько 30 тисяч гривень

22-річний потерпілий ввечері знаходився на зупинці громадського транспорту в очікувані таксі та потрапив у поле зору зловмисників

У Голосіївському районі Києва невідомі хлопці, одягнені в камуфляжні баффи, скоїли напад на місцевого жителя і пограбували його. Вони силою зняли з нього куртку, вирвали з рук сумку та зникли. Як повідомили у поліції Києва, на місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та оперативники для документування злочину.

Начальник Голосіївського управління поліції Араік Кочкадамян повідомив, що фігуранти заздалегідь обговорили деталі злочину і розподілили ролі: «22-річний потерпілий ввечері знаходився на зупинці громадського транспорту в очікувані таксі та потрапив у поле зору зловмисників. Один з фігурантів підійшов до юнака та повідомив, що теж їде у тому ж напрямку і запропонував їхати разом. Отримавши згоду, він завів хлопця в арку між будинками, де на нього вже чекали ще двоє нападників у масках. Зловмисники схопили потерпілого та, притиснувши до стіни, зірвали з нього куртку та сумку, у якій знаходились особисті речі та близько 30 тисяч гривень. Після скоєного порушники зникли з місця злочину».

У ході розслідування правоохоронці встановили осіб, причетних до вчиненого злочину. Ними виявилися троє молодиків віком від 19 до 20 років, уродженці Рівненської та Львівської області, які прибули до столиці з метою працевлаштування.

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Правоохоронці затримали трьох підозрюваних, а під час проведення слідчих дій у фігурантів вилучили речі потерпілого та частину грошових коштів фото: Національна поліція України

Правоохоронці затримали зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а під час проведення слідчих дій у фігурантів вилучили речі потерпілого та частину грошових коштів.

Вилучені у фігурантів речі потерпілого фото: Національна поліція України

Слідчі, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва, повідомили затриманим про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – відкрите заволодіння чужим майном (грабіж), вчинене групою осіб в умовах воєнного стану. Одному з підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а двох інших взято під варту, з можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві було скоєно напад на співака Антона Вельбоя, який виступає під псевдонімом Wellboy. Артист навіть звертався до лікарів, про що розповів на Instagram-сторінці. Так, Wellboy поділився в Instagram-stories світлинами, на яких помітно ушкодження на голові. Згідно з довідкою з лікарні, яку опублікував Wellboy, він звернувся по допомогу близько 02:00, 13 січня. Медики діагностували забої м'яких тканин.