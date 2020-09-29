Смерть чоловіка в київському метро: поліція розповіла про загиблого



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На місці трагедії працювали рятувальники, поліція та медики Фото: Інформатор

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Столичні правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка у київській підземці. Трагедія сталася 28 вересня між станціями метрополітену «Видубичі» та «Славутич». За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, в понеділок увечері до чергової частини управління поліції в метрополітені звернувся чоловік та повідомив, що під час руху вагону з даху впав невідомий чоловік. На місце події оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу та лікарів.

Як розповів начальник управління поліції в метрополітені Михайло Ніконов, правоохоронці оперативно прибули на місце події та опитали свідків та очевидців даного інциденту.

«Ми з’ясували, що чоловік зайшов до столичного метрополітену та на одній із станцій заліз на дах потягу, а коли він рушив, потерпілий впав та від численних травм помер на місці. Відразу між станціями метрополітену «Видубичі» та «Славутич» було знято напругу та припинено рух. Крім того, під час огляду місця події ми знайшли рюкзак з особистими речами та документами загиблого. Це – 29-річний мешканець міста Ужгород», - повідомив правоохоронець.

Слідчим відділом управління поліції в метрополітені матеріали події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – самогубство.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлять обставини і причини цієї події. Окрім того, будуть перевірені усі версії щодо смерті чоловіка.

Раніше повідомлялося, що 28 вересня зачепер потрапив під поїзд метро у Києві. Внаслідок інциденту чоловік загинув. Через цей випадок не було сполучення між станціями «Видубичі» та «Славутич» – між правим та лівим берегами столиці.