У Києві почали продавати єдиний е-квиток для міського транспорту та поїздів далекого сполучення



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З листопада стартує єдиний е-квиток для авіатранспорту і пасажирських автобусних перевезень, а також приміських поїздів Укрзалізниці

Тепер у вартість квитка на потяг дальнього сполучення можна включити вартість одного проїзду в столичному метро, - Криклій

У Києві запрацював сервіс SmartTicket — єдиний електронний квиток на поїзди далекого сполучення та міський транспорт. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Міністр поінформував, що квитки можна придбати на сайтах e-transport.gov.ua та SmartTicket.gov.ua.

«Тепер у вартість квитка на потяг дальнього сполучення можна включити вартість одного проїзду в столичному метро», – написав Криклій.

Як користуватися:

ввести місто відправлення та прибуття;

вибрати час і дату поїздки туди і назад;

додати проїзд в київському метро (вартість поїздки в метро у квитку — вісім гривень).

Також Криклій анонсував старт з листопада єдиного е-квитка для авіатранспорту і пасажирських автобусних перевезень, а також приміських поїздів Укрзалізниці. Проєкт з авіаперевезеннями реалізуватимуться зі SkyUp та Gunsel Lines

У грудні Мінінфраструктури планує розпочати співпрацю з Bolt.

Нагадаємо, у Києві вже діє е-квиток Kyiv Smart Card на поїздки у громадському транспорті міста.