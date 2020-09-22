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    У Києві почали продавати єдиний е-квиток для міського транспорту та поїздів далекого сполучення

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    З листопада стартує єдиний е-квиток для авіатранспорту і пасажирських автобусних перевезень, а також приміських поїздів Укрзалізниці - У Києві почали продавати єдиний е-квиток для міського транспорту та поїздів далекого сполучення
    З листопада стартує єдиний е-квиток для авіатранспорту і пасажирських автобусних перевезень, а також приміських поїздів Укрзалізниці

    Тепер у вартість квитка на потяг дальнього сполучення можна включити вартість одного проїзду в столичному метро, - Криклій

    У Києві запрацював сервіс SmartTicket — єдиний електронний квиток на поїзди далекого сполучення та міський транспорт. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

    Міністр поінформував, що квитки можна придбати на сайтах e-transport.gov.ua та SmartTicket.gov.ua.

    «Тепер у вартість квитка на потяг дальнього сполучення можна включити вартість одного проїзду в столичному метро», – написав Криклій.

    Як користуватися:

    • ввести місто відправлення та прибуття;
    • вибрати час і дату поїздки туди і назад;
    • додати проїзд в київському метро (вартість поїздки в метро у квитку — вісім гривень).

    Також Криклій анонсував старт з листопада єдиного е-квитка для авіатранспорту і пасажирських автобусних перевезень, а також приміських поїздів Укрзалізниці. Проєкт з авіаперевезеннями реалізуватимуться зі SkyUp та Gunsel Lines

    У грудні Мінінфраструктури планує розпочати співпрацю з Bolt.

    Нагадаємо, у Києві вже діє е-квиток Kyiv Smart Card на поїздки у громадському транспорті міста.

    Київ громадський транспорт міністр метро потяг авіаперевезення транспорт SkyUp місто квиток Владислав Криклій
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