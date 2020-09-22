У Києві почали продавати єдиний е-квиток для міського транспорту та поїздів далекого сполучення
Тепер у вартість квитка на потяг дальнього сполучення можна включити вартість одного проїзду в столичному метро, - Криклій
У Києві запрацював сервіс SmartTicket — єдиний електронний квиток на поїзди далекого сполучення та міський транспорт. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Міністр поінформував, що квитки можна придбати на сайтах e-transport.gov.ua та SmartTicket.gov.ua.
«Тепер у вартість квитка на потяг дальнього сполучення можна включити вартість одного проїзду в столичному метро», – написав Криклій.
Як користуватися:
- ввести місто відправлення та прибуття;
- вибрати час і дату поїздки туди і назад;
- додати проїзд в київському метро (вартість поїздки в метро у квитку — вісім гривень).
Також Криклій анонсував старт з листопада єдиного е-квитка для авіатранспорту і пасажирських автобусних перевезень, а також приміських поїздів Укрзалізниці. Проєкт з авіаперевезеннями реалізуватимуться зі SkyUp та Gunsel Lines
У грудні Мінінфраструктури планує розпочати співпрацю з Bolt.
Нагадаємо, у Києві вже діє е-квиток Kyiv Smart Card на поїздки у громадському транспорті міста.