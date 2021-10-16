Що робитиме міністр оборони США в Україні: стали відомі деталі 

У США повідомили візиту глави Пентагону в Україну

Міністр оборони Ллойд Остін вирушає в поїздку до Європи в ці вихідні. Він, зокрема, відвідає Україну. Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Очікується, що в Україні глава Пентагону зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Андрієм Тараном.

В ході зустрічі Остін підтвердить незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

«Візит також послужить можливістю обговорити прогрес України в реалізації реформ оборонної та оборонної промисловості, необхідних для просування її євроатлантичних устремлінь, а також регіонального співробітництва між чорноморськими союзниками і партнерами», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Остін незабаром здійснить робочий візит до Європи. В рамках візиту він планує відвідати Україну.

Під час вересневого робочого візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона він провів переговори з Ллойдом Остіном, який пообіцяв йому здійснити візит в Україну.

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