Що робитиме міністр оборони США в Україні: стали відомі деталі
У США повідомили візиту глави Пентагону в Україну
Міністр оборони Ллойд Остін вирушає в поїздку до Європи в ці вихідні. Він, зокрема, відвідає Україну. Про це повідомила пресслужба Пентагону.
Очікується, що в Україні глава Пентагону зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Андрієм Тараном.
В ході зустрічі Остін підтвердить незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
«Візит також послужить можливістю обговорити прогрес України в реалізації реформ оборонної та оборонної промисловості, необхідних для просування її євроатлантичних устремлінь, а також регіонального співробітництва між чорноморськими союзниками і партнерами», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Остін незабаром здійснить робочий візит до Європи. В рамках візиту він планує відвідати Україну.
Під час вересневого робочого візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона він провів переговори з Ллойдом Остіном, який пообіцяв йому здійснити візит в Україну.