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    Що робитиме міністр оборони США в Україні: стали відомі деталі 

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    Ллойд Остін відвідає Україну - Що робитиме міністр оборони США в Україні: стали відомі деталі 
    Ллойд Остін відвідає Україну
    Фото Офісу президента

    У США повідомили візиту глави Пентагону в Україну

    Міністр оборони Ллойд Остін вирушає в поїздку до Європи в ці вихідні. Він, зокрема, відвідає Україну. Про це повідомила пресслужба Пентагону.

    Очікується, що в Україні глава Пентагону зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Андрієм Тараном.

    В ході зустрічі Остін підтвердить незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

    «Візит також послужить можливістю обговорити прогрес України в реалізації реформ оборонної та оборонної промисловості, необхідних для просування її євроатлантичних устремлінь, а також регіонального співробітництва між чорноморськими союзниками і партнерами», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Остін незабаром здійснить робочий візит до Європи. В рамках візиту він планує відвідати Україну.

    Під час вересневого робочого візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона він провів переговори з Ллойдом Остіном, який пообіцяв йому здійснити візит в Україну.

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    Теги: США міністр Пентагон
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    Що робитиме міністр оборони США в Україні: стали відомі деталі 