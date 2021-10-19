Російські терористи обстріляли Авдіївку та Зайцеве

Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожого обстрілу не зафіксовано

На Донбасі російсько-окупаційні війська від початку доби вже двічі порушили режим припинення вогню. Бойовики обстрілювали позиції наших захисників біля Авдіївки та Зайцевого, повідомляє пресцентр Міноборони.

«З початку доби, 19 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, поблизу Авдіївки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Також в бік Зайцевого окупанти застосували ручні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

За інформацією штабу, втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожого обстрілу не зафіксовано.

Вказано, що на збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі бойовики сім разів порушували режим припинення вогню, використовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Також стало відомо, що місія ОБСЄ відновлює патрулювання в окупованій Горлівці.

Напередодні суд арештував бойовика, через якого Росія заблокувала роботу ОБСЄ.

13 жовтня бойовика затримали поблизу Золотого на лінії розмежування. Він був у військовій формі та мав при собі вогнепальну зброю з двома спорядженими магазинами та військовий квиток.

Як відомо, 14 жовтня СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР». За даними СБУ, він виходець з Алчевська, активно брав участь у бойових діях проти ЗСУ. Російський паспорт Косяк отримав у лютому 2021 року в Ростовській області. Терористи «ЛНР» стверджують, що Косяк був «представником СЦКК» і входив до групи з розмінування. Українська сторона наполягає, що затриманий під виглядом гуманітарної діяльності займався розвідкою.

Згодом у мережі з'явилося відео з обшуком затриманого українськими військовими бойовика терористичного угруповання «ЛНР» Андрія Косяка. На питання про те, чому при ньому є зброя, яке представникам у СЦКК носити не дозволяється, Косяк відповів, що «без неї стрьомно».

Тим часом у «ДНР» тримали під «домашнім арештом» місію ОБСЄ. Вимагають звільнення бойовика.

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