Новий ректор НАУ визнав: усі його конкуренти на виборах були підставними

Максим Луцький: «Я і не приховую, мої суперники на виборах ректора – це моя команда»

Новий ректор Національного авіаційного університету Максим Луцький переконаний, що вибори керівника закладу пройшли чесно, але не приховує, що конкуренцію на виборах йому склали його однодумці. «Я і не приховую. Ми навіть не прихильники, ми – одна команда. Я це сміливо кажу», – заявив Луцький в інтерв’ю «Главкому».

За посадове крісло з Луцьким змагалися його колеги і соратники Павло Борсук та Рімвідас Хращевський. До речі, останнього призначать першим проректором. «Наголошую, я вважаю вибори абсолютно чесними. Ми, може б, і не подавалися, але пан Ісаєнко з його командою вжили дуже багато заходів для того, щоб когось збити з виборів в будь-який спосіб», – запевнив новопризначений ректор.

Нагадаємо, після тривалої судової тяганини вибори ректора таки відбулися, пан Луцький отримав на них 64% підтримки. Це при тому, що у переддень голосування Шевченківський райсуд виніс рішення на користь попереднього ректора Володимира Ісаєнка і залишив його на посаді.

«Жодних причин для того, щоб не проводити виборів, не було. Ісаєнко на сьогоднішній день законно звільнений. Після звільнення з роботи міністерство оголосило конкурс, призначило в.о. ректора і відповідно оголосило вибори. Два місяці було на подачу документів для всіх охочих, які зголосилися взяти у ньому участь. Якщо Ісаєнко такий впевнений у собі, чому він не подав, я не розумію», – заявив Луцький «Главкому».

Новий ректор зауважує, що колишній керівник НАУ чинив тиск на колектив. «Ви можете подивитися в пресі (приклади), коли Ісаєнко завів сюди 70 «тітушок» і вони захопили корпус. Це було наприкінці жовтня минулого року. Два автобуси полку особливого призначення приїжджали і виводили їх зі зброєю, – запевнив Луцький.

Нагадаємо, колишній ректор НАУ Ісаєнко заявив про рейдерське захоплення університету. «колишньою командою корупціонерів» на чолі із народним депутатом 5 і 6 скликань з «Партії регіонів» Максимом Луцьким, колишнім проректором університету.