Новий ректор НАУ визнав: усі його конкуренти на виборах були підставними
Максим Луцький: «Я і не приховую, мої суперники на виборах ректора – це моя команда»
Новий ректор Національного авіаційного університету Максим Луцький переконаний, що вибори керівника закладу пройшли чесно, але не приховує, що конкуренцію на виборах йому склали його однодумці. «Я і не приховую. Ми навіть не прихильники, ми – одна команда. Я це сміливо кажу», – заявив Луцький в інтерв’ю «Главкому».
За посадове крісло з Луцьким змагалися його колеги і соратники Павло Борсук та Рімвідас Хращевський. До речі, останнього призначать першим проректором. «Наголошую, я вважаю вибори абсолютно чесними. Ми, може б, і не подавалися, але пан Ісаєнко з його командою вжили дуже багато заходів для того, щоб когось збити з виборів в будь-який спосіб», – запевнив новопризначений ректор.
Нагадаємо, після тривалої судової тяганини вибори ректора таки відбулися, пан Луцький отримав на них 64% підтримки. Це при тому, що у переддень голосування Шевченківський райсуд виніс рішення на користь попереднього ректора Володимира Ісаєнка і залишив його на посаді.
«Жодних причин для того, щоб не проводити виборів, не було. Ісаєнко на сьогоднішній день законно звільнений. Після звільнення з роботи міністерство оголосило конкурс, призначило в.о. ректора і відповідно оголосило вибори. Два місяці було на подачу документів для всіх охочих, які зголосилися взяти у ньому участь. Якщо Ісаєнко такий впевнений у собі, чому він не подав, я не розумію», – заявив Луцький «Главкому».
Новий ректор зауважує, що колишній керівник НАУ чинив тиск на колектив. «Ви можете подивитися в пресі (приклади), коли Ісаєнко завів сюди 70 «тітушок» і вони захопили корпус. Це було наприкінці жовтня минулого року. Два автобуси полку особливого призначення приїжджали і виводили їх зі зброєю, – запевнив Луцький.
Нагадаємо, колишній ректор НАУ Ісаєнко заявив про рейдерське захоплення університету. «колишньою командою корупціонерів» на чолі із народним депутатом 5 і 6 скликань з «Партії регіонів» Максимом Луцьким, колишнім проректором університету.
- 10 лютого міністр освіти Сергій Шкарлет підписав наказ про призначення нового керівника Національного авіаційного університету. Ректором (НАУ) призначено Максима Луцького. Він переміг на виборах, які відбулися наприкінці січня, з результатом 63,9% голосів. Друге місце посів Рімвідас Хращевський (14,5%), третє – Павло Борсук (5,9%). Спецперевірка, проведена після виборів підтвердила легітимність обрання Луцького.
- Максим Луцький повернувся до університету після п’яти років перерви. У 2015-му з посади першого проректора його звільнив міністр Сергій Квіт.
- Окрім роботи в Національному авіаційному Луцький відомий українцям і завдяки своєму походу в політику. Він двічі обирався до парламенту. Вперше від «Батьківщини», з якої він у числі перших «тушок» перебіг до Партії регіонів.
- Новий ректор був радником прем’єра Миколи Азарова. До Революції гідності також очолював Солом’янську райдержадміністрацію у Києві, а у 2019 році балотувався до Верховної Ради у мажоритарному окрузі від партії ОПЗЖ. Найбільш пікантна деталь його біографії – кумівство з Дмитром Табачником, міністром освіти і науки часів Януковича. Саме цим фактом багато хто пояснює тріумфальне повернення Луцького в НАУ.
Національний авіаційний університет очолив кум Табачника
Скандал в авіаційному університеті. Суд зупинив наказ міносвіти про призначення в.о. ректора