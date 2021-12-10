Минулої доби в Києві Covid-19 подолали майже 2,5 тис. осіб
За добу у Києві та області померли 62 людини
За минулу добу, 9 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1472 осіб. Це на 274 випадки більше, ніж за попередній день (за добу 8 грудня було зафіксовано 1198 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 311 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 276 тис. осіб (за добу 9 грудня – 2459)
- померли понад 7,8 тис. людей (за добу – 30)
На сьогодні в Києві активних хворих понад 27 тис.
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 179 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 576 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 158 тис. осіб (за добу 9 грудня – 1303)
- померли 4,3 тис. осіб (за добу – 32).
На сьогодні в Київській області активних хворих понад 16 тис.
9 грудня в Україні медики зафіксували понад 11 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,5 млн випадків Covid-19.
Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.