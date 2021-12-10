  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Минулої доби в Києві Covid-19 подолали майже 2,5 тис. осіб

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Києві за добу від коронавірусу одужало на тисячу більше осіб, ніж виявлено нових хворих - Минулої доби в Києві Covid-19 подолали майже 2,5 тис. осіб
    У Києві за добу від коронавірусу одужало на тисячу більше осіб, ніж виявлено нових хворих
    фото з відкритих джерел

    За добу у Києві та області померли 62 людини

    За минулу добу, 9 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1472 осіб. Це на 274 випадки більше, ніж за попередній день (за добу 8 грудня було зафіксовано 1198 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 311 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 276 тис. осіб (за добу 9 грудня – 2459)
    • померли понад 7,8 тис. людей (за добу – 30)

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 27 тис.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 179 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 576 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 158 тис. осіб (за добу 9 грудня – 1303)
    • померли 4,3 тис. осіб (за добу – 32).

    На сьогодні в Київській області активних хворих понад 16 тис.

    9 грудня в Україні медики зафіксували понад 11 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,5 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

    Читайте також:
    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Минулої доби в Києві Covid-19 подолали майже 2,5 тис. осіб