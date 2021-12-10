Минулої доби в Києві Covid-19 подолали майже 2,5 тис. осіб

У Києві за добу від коронавірусу одужало на тисячу більше осіб, ніж виявлено нових хворих

За добу у Києві та області померли 62 людини

За минулу добу, 9 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1472 осіб. Це на 274 випадки більше, ніж за попередній день (за добу 8 грудня було зафіксовано 1198 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 311 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 276 тис. осіб (за добу 9 грудня – 2459)

померли понад 7,8 тис. людей (за добу – 30)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 27 тис.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 179 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 576 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 158 тис. осіб (за добу 9 грудня – 1303)

померли 4,3 тис. осіб (за добу – 32).

На сьогодні в Київській області активних хворих понад 16 тис.

9 грудня в Україні медики зафіксували понад 11 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,5 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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