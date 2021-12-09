Головний санлікар відповів, чи виявили вже в Україні штам «Омікрон

Станом на 9 грудня в Україні випадків захворювання на штам «Омікрон» не виявлено

Всі зразки, які свідчать про нетиповий перебіг коронавірусу, підлягають обов’язковому ретельнішому дослідженню

В Україні наразі не виявлено випадків інфікування штамом коронавірусу «Омікрон». Про це сказав на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Окремо хочу зупинитися на актуальній темі. Йдеться про новий штам «Омікрон». Станом на 9 грудня в Україні випадків захворювання на вказаний штам не виявлено», – заявив Кузін.

Він додав, що наразі всі зразки, які свідчать про нетиповий перебіг коронавірусу, зокрема у тих людей, що повернулися з-за кордону або ж проживають в районах, де спостерігається значний сплеск захворюваності, підлягають обов’язковому ретельнішому дослідженню.

«Наразі всі досліджені зразки свідчать лише про те, що в кожному регіоні поширюється штам «Дельта», – додав заступник міністра.

Нагадаємо, три дози Pfizer нейтралізують штам «Омікрон», запевняють розробники вакцини.

Раніше цього тижня дослідження показало, що антитіла від вакцини Pfizer можуть бути в 40 разів менш ефективними проти коронавірусу «Омікрон», ніж від початкового варіанту Covid-19.

Як відомо, медики фіксують стрімкий приріст хворих на Covid-19 в Україні.

До слова, ВООЗ допускає, що «Омікрон» може істотно вплинути на хід пандемії.

Нагадаємо, ВООЗ поки не має доказів, що «Омікрон» краще уникає дії вакцин.

Крім того, «Омікрон» може бути невидимим для ПЛР-тестів.

Тим часом епідеміологиня розповіла, у чому найбільша небезпека «Омікрону».