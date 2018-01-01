Місцева влада пообіцяла відновити Київський іподром

Іподром може знову стати популярним місцем для відпочинку

Київський іподром має всі шанси повернути собі популярність місця для сімейного відпочинку та центру проведення кінноспортивних змагань міжнародного рівня. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва. Із метою популяризації та розвитку в столиці кінного спорту, а також залучення масового глядача на видовищні



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фото: 5.ua Київський іподром

Іподром може знову стати популярним місцем для відпочинку

Київський іподром має всі шанси повернути собі популярність місця для сімейного відпочинку та центру проведення кінноспортивних змагань міжнародного рівня. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Із метою популяризації та розвитку в столиці кінного спорту, а також залучення масового глядача на видовищні кінноспортивні перегони, планом заходів підприємства на 2018 рік передбачено проведення загальноміських культурно-масових заходів до Дня Києва та Дня Незалежності України.

У рамках підготовки до святкування навесні поточного року розпочнуться роботи з відновлення конкурного поля – спеціального відкритого майданчика для подолання кіньми перешкод, облаштування місць і навісів для комфортного розташування глядачів, косметичний ремонт вбиралень, установлення пунктів швидкого харчування.

Минулого року коштом бюджету Києва відремонтовано асфальтне покриття частини території Київського іподрому, придбано спеціальну техніку. Разом із тим, актуальним питанням залишається реставрація головного корпусу КП «Київський іподром» і впорядкування його території. Із цією метою у 2018 році на розробку науково-проектної документації щодо реставрації даного об’єкту в спеціальному фонді бюджету столиці передбачено 2 млн грн.

Наразі в стайнях столичної кінноспортивної арени утримуються й тренуються 350 коней. Щонеділі проходять змагання найкращих рисаків України, функціонують іппотерапевтичний центр і ветеринарна клініка.

За словами директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Андрія Мельничука, створення сучасних комфортних умов для відвідувачів зробить Київський іподром інвестиційно-привабливим об’єктом, а отже, дасть шанс головній кінноспортивній арені на відродження.