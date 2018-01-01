Міст «Кірпи» у столиці хочуть добудувати

Дарницький міст – єдиний в Києві, який не працює на повну потужність

Київрада має намір звернутися до Кабміну з проханням виділити гроші з держбюджету на добудову Дарницького моста, іменованого в народі "мостом Кирпи". Такий проект рішення погодили депутати на засіданні комісії з містобудування. Йдеться про добудову з'їзду з мосту на Дніпровську набережну, який не був завершений. У мерії впевнені, що це зменшить



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Фото: Сегодня Міст розпочав своє функціонування ще за часів правління Януковича

Дарницький міст – єдиний в Києві, який не працює на повну потужність

Київрада має намір звернутися до Кабміну з проханням виділити гроші з держбюджету на добудову Дарницького моста, іменованого в народі "мостом Кирпи". Такий проект рішення погодили депутати на засіданні комісії з містобудування.

Йдеться про добудову з'їзду з мосту на Дніпровську набережну, який не був завершений. У мерії впевнені, що це зменшить навантаження на мости Патона і Південний.

«Дарницький міст – єдиний в Києві, який не працює на повну потужність. І хоча він вже функціонує сім років, проект будівництва був покинутий в кроці від завершення», – упевнений співавтор звернення, депутат Київради Олексій Окопний.

За проект рішення повинна проголосувати Київрада. Точну суму, потрібну на добудову, депутати не називають, але, за словами експерта з транспорту Олександра Кави, знадобляться десятки мільйонів гривень.

Нагадаємо, в 2016 році на Дарницькому мосту (в народі його прозвали мостом Кирпи) нарешті з'явилося освітлення. За словами київських чиновників, світло на мосту було відсутнє через злодіїв, які вкрали кілька кілометрів кабелю. На мосту відбувалося багато аварій в темну пору доби. А на під'їздах до нього через темряву часто збивали пішоходів.

Джерело: Сегодня