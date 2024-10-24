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У якому районі Києва рівень забруднення повітря найнижчий: моніторинг

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У якому районі Києва рівень забруднення повітря найнижчий: моніторинг
фото: glavcom.ua

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 24 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 15 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 20.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 10.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 15.4 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 30.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 334.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 18.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 5.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.109 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 15 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 21.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 12.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 17 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 40.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 485.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 10.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 34.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.113 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 14 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 20.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 10.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 15.9 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 40.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 375.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 12.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 13.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.114 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 23 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 15.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 11.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 14.3 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 54.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 4.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 567.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 3.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 46.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.09 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 15 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 18.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 10.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 15 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 41 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 454 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 15.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 14.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.119 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 26 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 28.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 13.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 21.6 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 645.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 0.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 57.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 59.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.119 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 20 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 20.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 11.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 15.7 мкг/м3;
  • озон – 10.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 660.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 52.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • сірководень – 1.7 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 61.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.102 мкЗв/год.

Нагадаємо, сьогодні, 24 жовтня, погода у Києві та області очікується прохолодною. Стовпчики термометрів піднімуться максимум до +14 °С. За прогнозами синоптиків, опадів не передбачається. На більшій частині регіону пануватиме північно-західний вітер, швидкість якого коливатиметься в межах 5-10 м/с.

Теги: повітря вітер погода клімат

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