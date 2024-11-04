Зірвані дахи та повалені дерева: у Києві вітер наробив лиха (відео)

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у Києві протягом дня пориви вітру сягатимуть до 20 м/с

Сьогодні зранку, 4 листопада, у столиці спостерігаються сильні пориви вітру до 20 м/с, що вже призвело до падіння дерев та пошкоджень дахів. Патрульна поліція надала рекомендації киянам щодо безпеки під час негоди.



У мережі вже з'явилися фото та відео наслідків негоди. У Києві через сильний вітер зірвані дахи та повалені дерева. Зокрема, за даними патрульної поліції Києва, через падіння дерева на проїжджу частину на вулиці Сім'ї Ідзиковських рух транспорту перекрито. На місці працюють відповідні служби.

💨Через сильні пориви вітру у столиці зриває дахи та валить дерева, пишуть місцеві пабліки pic.twitter.com/Xf8syyzNkp — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 4, 2024

«За даними Укргідрометцентру, сьогодні у Києві протягом дня пориви вітру сягатимуть до 20 м/с», – повідомили патрульні.

Жителів міста закликали під час погіршення погодних умов:

не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;

тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;

не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно закривати вікна, двері, горища у будинках;

прибрати з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Нагадаємо, cьогодні, 4 листопада, у столиці та області прогнозується похолодання та сильний вітер. Протягом дня буде хмарно з проясненнями, пройде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний – 7-12 м/с, часом пориви сягатимуть 15-20 м/с.